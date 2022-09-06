«Вернём себе Америку» — в Индиане прошёл марш неонацистов

В центре Индианаполиса состоялась акция праворадикальной группы Patriot Front. Видеоролики с шествия вызвали оживлённое обсуждение в социальных сетях и разговоры об угрозе демократии внутри США, пишет Newsweek.



AP

Накануне по центру Индианаполиса прошли маршем члены праворадикальной группы Patriot Front. Они били в барабаны, несли транспаранты и скандировали «Вернём себе Америку», пишет Newsweek.

В сети появилось несколько видеороликов со скандальной акции. Клип пользователя Twitter pope_brendictus, который назвал участников группы «нацистами», набрал свыше 1,7 миллионов просмотров, отмечает издание.

Представительница демократов Дестини Уэлс, баллотирующаяся на пост госсекретаря Индианы, раскритиковала марш «расистов-косплееров». «Речь буквально идёт о противостоянии фашизма с демократией. Выбор очевиден», — написала она в своём микроблоге, призвав избирателей голосовать за её партию.

«Люди в Индиане и по всей стране абсолютно ошеломлены этой вопиющей демонстрацией неофашистских идеалов без оглядки на цивилизованное американское общество, каким мы его знаем сегодня, — сказала Уэллс в интервью Newsweek. — История научила нас, что аналогичную тактику шествий по главным улицам Индианы использует ку-клукс-клан, поэтому пропаганда ненависти этого марша была встречена с отвращением».

Уэллс также связала активность «неонацистов» с грядущими ноябрьскими выборами в США. На её взгляд, это уже не первые усилия, направленные на «систематический снос избирательной системы в Америке».

Patriot Front — базирующаяся в Техасе группа сторонников превосходства белой расы. Согласно сайту организации, она активно ведёт свою деятельность в пяти штатах: Индиане, Пенсильвании, Оклахоме, Массачусетсе и Мичигане, поясняет издание.

По словам правозащитников, Patriot Front продвигает «идеологию ненависти и нетерпимости, прикрываясь стремлением сохранить европейское наследие своих участников». Группа использует «театральную риторику и активизм», чтобы рекламировать идею создания белого этногосударства в Соединённых Штатах, обращает внимание Newsweek.