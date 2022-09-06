Скандалы: Как курьеры «Тинькофф» поссорились с банком из-за выплат

С весны часть представителей банка жалуется на значительное сокращение и задержку выплат

С весны часть представителей Тинькофф Банка жалуется на значительное сокращение и задержку выплат. Курьеры, которые доставляют карточки клиентам, утверждают, что получают примерно вдвое меньше, чем получали до марта. Теперь они объединились в инициативную группу и намерены через суд добиться признания себя штатными сотрудниками банка и компенсаций. В чем суть конфликта курьеров и банка, как устроена работа представителей «Тинькофф» и есть ли у них шансы в суде?

В начале нулевых предпринимателя Олега Тинькова заинтересовала новая бизнес-модель, которая тогда набирала популярность в США, — банковские услуги с дистанционным обслуживанием. Уже в 2007 году Тинькофф Банк (тогда — «Тинькофф Кредитные Системы») начал выдавать первые кредитные карты — разумеется, удаленно и без единого физического банковского отделения.

Через год у «Тинькофф» появился свой интернет-банк, а чуть позже расширился спектр услуг — можно было и получить дебетовую карту, и открыть банковский вклад. Однако в отличие от популярной в США схемы, в рамках которой важные документы и банковские карты отправлялись по почте, клиенты получали карты иным способом. Для оформления документов и выдачи карты представители банка приезжают к клиентам на дом. Именно эти представители, иначе говоря курьеры, обеспечивают важную часть функционирования дистанционного банка: привозят карты, доставляют подписанные договоры в офис, осматривают автомобили для выдачи страховок на машины и т. д.

Минус 50% от дохода

В конце июля один из курьеров банка в Санкт-Петербурге, Александр Хасанов, опубликовал жалобу на vc.ru. Он рассказал, что с марта нагрузка на курьеров значительно увеличилась — давние клиенты «Тинькофф» оформляли себе дополнительную карту с платежной системой «Мир», случился приток новых клиентов, пришедших из подсанкционных банков. Кроме того, банк изменил условия по части выплат, что сократило доход представителей «Тинькофф», указывал Александр. В апреле, как утверждает курьер, банк не выплатил ему около половины от заработанных им в марте денег. При этом, как утверждал Хасанов, проблемы с выплатами возникли не только у него, но и у многих его коллег — в апреле и в следующие месяцы они получали меньше, чем должны были согласно договору.

О проблемах с размером и временем выплат Forbes рассказали трое опрошенных представителей — двое из них уже уволились. Как рассказал в беседе с Forbes бывший представитель «Тинькофф», банк стал недосчитывать часть встреч курьеров с клиентами — от количества этих встреч зависит фиксированная часть выплат для представителей банка. «Раньше банк мог недосчитать три-пять встреч, однако сейчас в актах пропадает по 50 встреч с клиентами», — уточняет он. Кроме того, если банк в своих подсчетах не учел встречу с клиентом, он также не учитывает и все проданные ему услуги — SIM-карты, кредитные карты и тому подобное, что также оплачивается курьерам отдельно. «Представьте: мы в ограниченное время продаем клиентам дополнительные продукты банка, отрабатываем возражения, открыли брокерский или кредитный счет. Но все впустую — наши усилия просто не учли», — негодует он. По словам курьера, банк стал недоплачивать ему с мая — в прошедшие месяцы он недополучал от 30% до 60% от причитающихся выплат.

«Точно сказать, на сколько в среднем уменьшились выплаты курьерам, сложно — все зарабатывают по-разному. До марта я зарабатывал 80 000 рублей, в последние месяцы получал по 40 000 рублей, выполняя работу так же, а иногда и выше своего KPI», — рассказал Хасанов Forbes.

По словам другого бывшего представителя «Тинькофф», руководитель Санкт-Петербургского сектора представителей банка проводил групповую встречу в Zoom для ответов на вопросы курьеров. На вопрос, почему банк стал недосчитывать встречи представителей с клиентами, он ответил, что ошибки нет — сами представители неверно считают встречи. Однако позже, в августе, собеседник Forbes завел в системе задачу и получил компенсацию за недосчитанные в мае встречи — она составила 8000 рублей. В целом зарплата представителей сократилась, отметил собеседник Forbes: в феврале он получил 80 000 рублей, а в июле — 50 000 рублей за аналогичное количество работы.

В июне Хасанов создал Telegram-чат для курьеров, которые не согласны с подсчетами банка и считают, что недополучили свои заработанные деньги. Так, один из участников чата рассказал, что не получил аванс за март, апрель и май. Участник другого чата представителей «Тинькофф» написал, что за месяц работы, проведя 203 встречи с клиентами, получил 28 000 рублей.

Представитель «Тинькофф» рассказал, что в начале лета несколько десятков человек «затронула техническая ситуация» с переводами выплат на новую систему. Он также добавил, что банк общается с группой представителей Санкт-Петербургского офиса и находится в контакте с каждым, кому не пришли положенные выплаты. Всего в Telegram-чатах «Вопросы по выплатам» и «Профсоюз Tinkoff» больше 600 участников, эти группы объединяют курьеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Другие группы объединяют и региональные города — Кострому, Чебоксары, города Приморского края.

Как устроена работа курьера

Согласно договору (его копия есть в распоряжении Forbes) курьеры обязуются приезжать на встречи к действующим и потенциальным клиентам банка, доставлять им банковские и SIM-карты, а также оформлять необходимые документы. Кроме того, в их обязанности входит бережно хранить документы до передачи в офис, устанавливать оборудование и выполнять «иные поручения» от заказчика, то есть банка.

Курьеры не получают фиксированные выплаты. Вознаграждение представителя формируется из бонуса за количество встреч и премии за продажи продуктов банка и подписание договоров с клиентами, рассказывает бывший представитель банка Александр Сергов. За каждые проведенные 50 встреч с клиентами банк выплачивал курьеру 5000 рублей. Это неприкосновенная часть заплаты — из нее не вычитают штрафы и прочее, уточняет Сергов. Он уволился в августе.

За каждую выданную кредитную карту курьер получал 800 рублей и еще полторы тысячи, если клиент воспользовался ею в первые семь дней. Кроме того, за каждые проведенные 50 встреч с клиентами банк выплачивал курьеру бонусные 5000 рублей. Вторая часть бонуса зависела от проданного продукта: за перевыпуск дебетовой карты курьер получает 50 рублей, а за выдачу первичной — 100 рублей.

«В Москве хорошая зарплата для представителя, который выполняет средние показатели, — от 80 000 до 100 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — примерно 65 000-80 000 рублей. В регионах — немного ниже, но в целом это хорошая зарплата — получать такие деньги, не особо парясь», — говорит Хасанов. Сам «Тинькофф» указывает зарплату курьера в Москве от 90 000 рублей до вычета налогов.

«Все, что ты заработал, умножается на твой KPI. Если KPI 70% — получаешь 70% от того, что ты заработал. Максимальный балл KPI — 125%, то есть можно получить 125% от своего выполненного объема работы. На практике я не видел ни одного представителя, которому бы удалось получить максимальный балл», — говорит курьер.

Кроме выплат, существуют и штрафы. В случае нарушения установленных сроков выполнения работ курьер выплачивает неустойку в размере 0,3% от общей стоимости работ за месяц, указано в договоре. На практике штрафы работают тогда, когда курьер отменяет или переносит встречу с клиентом, — один из пользователей чата писал, что теряет 70 рублей за одну перенесенную встречу. Кроме штрафов за перенос встреч, в договоре также прописан штраф за утерю или распространение конфиденциальных документов — 500 000 рублей.

Одна из бывших представителей банка Ольга Кучеренко рассказала Forbes, что за опоздание на пять минут «Тинькофф» штрафует представителей на 5% от заработанного за месяц, а если курьер опаздывает на час — его лишают 30% от нефиксированной части выплат. Однажды Кучеренко оштрафовали на 120% за то, что девушка «не вовремя» отсканировала конверты. «Однако что такое «вовремя», мне никто не объяснил, так как даже в договоре не прописаны часы рабочего дня», — утверждает она. В феврале Кучеренко подала жалобу в трудовую инспекцию, так как считает, что выполняемая представителями работа должна быть оформлена по трудовому договору. Вскоре после этого «Тинькофф» расторг с ней договор.

Однако условия выплат периодически меняются. Так, после начала спецоперации на Украине представителей поделили на две группы: первой платили 800 рублей за выдачу одной кредитной карты, а второй — 600 рублей за выдачу кредитной карты и еще 1250 рублей, если клиент воспользовался ею в первые семь дней, рассказал Хасанов.

С 1 сентября банк снова меняет условия: теперь оплата будет проводиться в баллах — об этом банк уведомил курьеров из разных регионов. «Теперь ты получаешь за встречу не 50 рублей, а 50 баллов. А вот как баллы конвертируются в деньги, зависит от региона, в котором работает представитель», — объяснил Хасанов. В Москве за 50 баллов курьер получит 50 рублей, в Санкт-Петербурге — 42,3 рубля (1 балл = 0,846 рубля). В других регионах коэффициент еще ниже. Так, представитель чебоксарского офиса «Тинькофф» рассказал, что согласно его новому договору один заработанный балл будет равняться 0,68 рубля, а также отменены фиксированные выплаты за количество проведенных встреч. «Раньше за 100 проведенных встреч, 10 проданных SIM-карт и 10 открытых инвестиционных счетов я получал 40 000 рублей. С новыми условиями это будет 20 000 рублей, если не переносить встречи», — возмущается он.

Подать в суд

Часть задержанных выплат «Тинькофф» уже вернул, однако, по словам курьеров, это очень небольшие деньги — так, банк дважды доначислял исполнителям по 222 рубля и 223,4 рубля. Один из курьеров рассказал, что банк прислал ему половину от того, что был должен, — 66 000 рублей. При этом, по словам Хасанова, есть несколько человек, которые вообще не получили никаких выплат за последние несколько месяцев, но это скорее исключение, добавляет он.

Некоторые участники чата с пострадавшими курьерами пожаловались, что из-за сокращенного дохода были вынуждены воспользоваться «Кубышкой» — сервисом «Тинькофф», который предоставляет займы на короткий срок в 7-14 дней. «Я специально брал деньги так, чтобы вернуть без процентов, к зарплате. Однако ее перенесли. Теперь я должен банку проценты из-за того, что сам же банк не может полностью и вовремя выплатить заработанные мною деньги», — жалуется он.

Спустя полгода с начала проблем с выплатами сотрудники решили объединиться для подачи искового заявления в суд. Им помогает частный юрист Евгений Карякин, который ранее представлял интересы уволенного оператора кол-центра «Тинькофф» Анастасии Резюк. Тогда девушка выиграла суд у банка и добилась восстановления на работе, а также компенсации за девять месяцев.

Основным предметом иска является переквалификация договоров ГПХ в трудовые и взыскание компенсации для тех курьеров, договоры с которыми «Тинькофф» расторг, как это случилось у Хасанова, сказал Forbes Карякин. Сколько именно человек присоединилось к иску и о скольких пострадавших известно, Карякин не раскрывает — истцы опасаются, что банк начнет вычислять их и увольнять еще до подачи иска. Подать иск инициативная группа планирует на этой неделе.

Правоотношения, регулируемые не трудовым, а гражданско-правовым договором, для заказчика выгоднее, объясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Во-первых, не возникает обязанности по отчислениям в социальные фонды, осуществления выплаты выходных пособий, отпускных и иных платежей в пользу нанятого сотрудника, исполнителю работ по ГПХ не нужно предоставлять рабочее место, медстраховку, не возникает проблем с его увольнением, поскольку гражданско-правовой договор носит чаще всего срочный характер и его можно просто не продлевать без каких бы то ни было последствий и обязательств в виде выходного пособия.

По общему правилу, суд анализирует фактические отношения, сложившиеся между сторонами — заказчиком и исполнителем, объясняет юрист АБ «S&K Вертикаль» Никита Кузьмин. Он также уточняет, что суды исходят из фактических обстоятельств каждого конкретного дела, поэтому заранее предположить вероятность переквалификации отношений в трудовые сложно, считает Кузьмин.

По мнению Федюкина, перевести отношения с банком из гражданско-правовых в трудовые будет сложно. «Предполагается, что стороны такого договора (ГПХ) свободны в его заключении, то есть никто не заставляет исполнителя подписывать договор, если он не согласен с условиями. Если он его заключает, то принимает на себя в том числе и риски, связанные с потерей всего или части вознаграждения за выполненную работу, если работа не выполнена в срок, не выполнена в установленном договором объеме или качество работ не соответствует требованиям, установленным договором», — заключает юрист.

Анастасия Скрынникова