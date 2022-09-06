 

“Ее юмор не очень близок”: участник “Голоса” объяснил настороженное отношение к Гузеевой на проекте

06.09.2022, 9:02, Разное
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Актриса Лариса Гузеева вела проект “Давай поженимся!” с 2008 года. Редакторам нравилась ее прямота, смелость и даже жесткость. Того же, очевидно, от нее ждут теперь и в “Голосе”. Но Петр Урбановичус в успехе предприятия сомневается.

“Я с настороженностью отнесся к новости о замене Нагиева Гузеевой, – признается звезда “Голоса”. – Во-первых, она женщина, а это другой эмоциональный фон и настроение. Во-вторых, ее юмор, который я несколько раз слышал в “Давай поженимся!” мне не очень близок”.

“В “Голосе” важны быстрота реакции, острота – все то, что было свойственно Нагиеву, – продолжает Петр. – У него довольно прямой и жесткий юмор, но с ним все равно проще общаться, проще найти общий язык”.

Урбановичус вспомнил встречи с Нагиев по ту сторону кадра. “С ним легко. Я съюморил, он – в ответ. Я за время съемок привык к его манере общения и мне она даже нравилась. А вот с Гузеевой, думаю, новым участникам может быть сложнее”, – считает исполнитель.

Напомним, что по данным СМИ, Ларисе Гузеевой за “Голос” ежемесячно будут выплачивать два миллиона рублей. Такой же гонорар был у Дмитрия Нагиева. А вот в “Давай поженимся!” актриса получала в два раза меньше.


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