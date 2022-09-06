 

На Байкале произошло землетрясение

06.09.2022, 9:02, Разное
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На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН сообщается о землетрясении, которое произошло в понедельник вечером, 5 сентября, на Байкале. Толчки были зафиксированы в 21:33 по местному времени (в 16:33 – по московскому). Их почувствовали в поселке Хужир, который находится на острове Ольхон.

В телеграм-канале организации уточняется, что сила землетрясения составила три балла, а его энергетический класс равняется 10. О каких-либо последствиях толков не сообщается. Впрочем, такие землетрясения характеризуются как слабые, и, как правило, не приводят к серьезным разрушениям.

К слову, одно из последних землетрясений, которые почувствовали как на Байкале, так и в других районах, произошло 21 августа. Тогда подземные толчки зафиксировали в Республике Бурятия, но их силу ощутили даже в столице Забайкальского края – Чите.

Самое сильное в истории землетрясение на озере Байкал случилось 11 января 1862 года (31 декабря 1861 года по старому стилю). Сила толков достигала 10 баллов в эпицентре. В Иркутске – восемь баллов. Тогда образовался залив Провал из-за ушедшей под воду части Цаганской степи.


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