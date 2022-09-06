В Рыбинске пройдут мероприятия, посвященные памяти «Локомотива»

7 сентября в Рыбинске на ледовой арене Дворца спорта «Полёт» состоится хоккейный матч памяти ярославской команды «Локомотив». Начало матча в 18:00. Вход свободный.

Перед игрой пройдёт возложение цветов к мемориальной доске, которая установлена на стене Дворца спорта «Полёт». Церемония начнётся в 17:00.

Хоккейная команда «Локомотив», в которой играли двое рыбинцев – Максим Шувалов и Никита Клюкин, погибла в авиакатастрофе 11 лет назад, 7 сентября 2011 года. В Рыбинске на здании Дворца спорта «Полёт» установлена мемориальная доска рыбинским спортсменам, ежегодно проводятся хоккейные турниры, посвящённые памяти ярославской команды и рыбинских хоккеистов.

Пресс-служба администрации Рыбинска