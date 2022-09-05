 

С 1 октября в РФ вступит в силу запрет на употребление спиртных напитков в гаражах

05.09.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутаты Государственной думы приняли законопроект «О внесении изменений в список общественных мест в Российской Федерации». Согласно поправкам, таковыми будут являться пространства, где могут одновременно находиться от пяти человек. В документе отдельно упоминаются дачные участки, садовые товарищества и гаражные кооперативы. 

Особый акцент в законе делается на запрете распития в указанных местах спиртных напитков, курение может осуществляться только на специально отведённых площадках, изолированных от посещения и наблюдения несовершеннолетних. 

«Мы должны раз и навсегда прекратить гаражный алкоголизм. Мужики вместо того чтобы ремонтировать автомобиль, напиваются до поросячьего визга, более того, часто вовлекают в этот процесс несовершеннолетних. А если, упаси Господи, ему взбредёт в голову в этом состоянии за руль сесть?» – говорит автор законопроекта Султан Хамзаев.

За соблюдением закона в гаражных кооперативах будут следить участковые инспекторы, сотрудники ППС и бдительные граждане, которые в случае активного оповещения органов о фактах правонарушений получат материальное вознаграждение и значок «Помощник полицейского». В отношении правонарушителей будет применена ч.1 ст. 20.20 Кодекса РФ об АП. Санкциями предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Закон вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Ещё одну инициативу Хамзаева о запрете употребления алкоголя на рыбалке парламентарии единогласно отклонили. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.20 / Миротворцы РФ обезопасили столицу НКР для мирных жителей

10.08.22 / Польша грозится, что свергнет Урсулу фон дер Ляйен

12.09.20 / Лев Рубинштейн: Перехваты перехватов

21.02.22 / Мнение: В той степи глухой замерзал… солдат

21.03.22 / Сильвио Берлускони женился на депутате парламента, которая моложе его на 53 года

22.06.21 / Как получить максимум пользы от лета: советы каждому знаку зодиака

07.07.22 / Летнее ретро: аксессуары наряды из 50-х, которые особенно актуальны в этом сезоне

24.05.22 / День святых Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая

28.05.21 / Маргарита Мамун, Нино Нинидзе, Дмитрий Шепелев и другие на вечеринке GQ в Москве

09.06.22 / Мнение: Вынесет всё этот русский народ!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика