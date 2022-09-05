С 1 октября в РФ вступит в силу запрет на употребление спиртных напитков в гаражах

Депутаты Государственной думы приняли законопроект «О внесении изменений в список общественных мест в Российской Федерации». Согласно поправкам, таковыми будут являться пространства, где могут одновременно находиться от пяти человек. В документе отдельно упоминаются дачные участки, садовые товарищества и гаражные кооперативы.

Особый акцент в законе делается на запрете распития в указанных местах спиртных напитков, курение может осуществляться только на специально отведённых площадках, изолированных от посещения и наблюдения несовершеннолетних.

«Мы должны раз и навсегда прекратить гаражный алкоголизм. Мужики вместо того чтобы ремонтировать автомобиль, напиваются до поросячьего визга, более того, часто вовлекают в этот процесс несовершеннолетних. А если, упаси Господи, ему взбредёт в голову в этом состоянии за руль сесть?» – говорит автор законопроекта Султан Хамзаев.

За соблюдением закона в гаражных кооперативах будут следить участковые инспекторы, сотрудники ППС и бдительные граждане, которые в случае активного оповещения органов о фактах правонарушений получат материальное вознаграждение и значок «Помощник полицейского». В отношении правонарушителей будет применена ч.1 ст. 20.20 Кодекса РФ об АП. Санкциями предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Закон вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Ещё одну инициативу Хамзаева о запрете употребления алкоголя на рыбалке парламентарии единогласно отклонили.

—