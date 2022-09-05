Финские археологи обнаружили Конституцию Рюрика, написанную на финно-угорском языке

В ходе раскопок под городом Лаппеэнранта, находящемся близ границы с Россией, финские археологи обнаружили самый древний юридический документ, имеющий отношение к истории Руси.

Как установили эксперты Хельсинского университета, документ, названный Конституцией Рюрика, был создан приблизительно в 862 году и записан на древнефинском языке. Он закрепляет на Руси рабовладельческий строй во главе с финно-угорской знатью и доминированием финского язычества.

Документ проливает свет на историю Древней Руси. Как считают ведущие финские исследователи, Конституция Рюрика демонстрирует, что исторически Россия — финно-угорское государство, в племенной союз которой вошли также покорённые славянские племена.

– История финского народа оказалась куда древнее, чем мы могли предположить. Династия Рюрикненов правила Россией на протяжении всего Средневековья, начиная от Олави Вещего, покорившего угорский город Киова, и заканчивая Илмари Грозным, боровшимся со Швецией за освобождение Финляндии, — отмечает современный финский историк Латвакангас.

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