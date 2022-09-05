Декольте на спине и ложный вырез: как асимметрия добавляет индивидуальности свадебному образу

В этом году невесты отдают предпочтение минимализму и моделям нарядов с асимметричным вырезом. Невест вдохновляют культовые белые платья.

Девушкам нравится асимметрия. Это именно та деталь стиля, которая поможет добавить нотку индивидуальности свадебному образу. Такой наряд помогает как усилить, так и скрыть определенные стороны силуэта.

Есть много способов добавить асимметричную нотку в образ невесты: от юбки и до спины. Вот несколько отличных вариантов нарядов.

Вырез

Это именно та деталь наряда, в которой стало вполне привычным видеть асимметрию. Асимметричный вырез предлагает множество различных возможностей в более или менее формальном дизайне, с прямым силуэтом или нарядом в стиле принцессы и с различными видами тканей.

В новых коллекциях мы сможем увидеть как классические наряды с асимметричным вырезом, так и достаточно нестандартные модели. Интересно выглядит платье с бретелькой на одно плечо. Стоит дополнительно подобрать правильные аксессуары, завершающие стиль. Это могут быть изысканные серьги, чокеры или даже браслеты.

Спина

Если празднуете гражданскую церемонию или не боитесь обнажить спину, то асимметричные вырезы на платье сзади просто созданы для вас.

Это отличный вариант для тех, кому уже довольно сильно надоела вышивка, кружево или же трапециевидный вырез. Асимметричный вырез на спине привлечет всех тех, кто не боится продемонстрировать сексуальность в своем свадебном образе. Вырез может быть как глубоким, так и достаточно скромным и сдержанным.

Юбка

Некоторые невесты выбирают свадебные платья с асимметричными юбками. Этот наряд помогает сделать образ действительно сияющим, оставляя позади более традиционные версии.

Вместе с накидками или вуалью, платье с асимметричной юбкой поможет практически полностью изменить эстетику дизайна и позволит создать два совершенно новых образа в одном.

Рукава

Уже несколько лет большой популярностью пользуются красивые асимметричные рукава в свадебных платьях. Отлично смотрится вариант с цветочными деталями на плечах.

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Деталь с одним рукавом была именно тем, что заставляет себя чувствовать максимально комфортно и выглядеть превосходно. Такой наряд идеально подходит для смелых и ярких невест. Результат может быть действительно впечатляющим, если использовать правильные ткани. Такой дизайн наряда помогает отразить личность невесты.

Ложный вырез

Асимметрия может быть достаточно просто добавлена и в ложное декольте. Этот тип выреза является полупрозрачным, что позволяет нам видеть кожу под ним.

Эффект аналогичен обычному декольте, но при этом сверху есть ткань, что делает его более интересным. Ложный вырез может быть спереди, сзади. Такая деталь может со вкусом дополнить совершенно любое платье.

Брюки

Возможно, вы не представляете себя в традиционном свадебном платье или же ищите более комфортный вариант для танца, предсвадебного или послесвадебного дня.

В таком случае, стоит сделать ставку на брюки. Это самый универсальный наряд, который можно будет впоследствии использовать ежедневно. Брючный костюм также может иметь некоторую асимметрию.

Асимметричную оборку можно добавить как на топ или блейзер, так и на сами штаны. Это поможет добавить наряду довольно неожиданный штрих. Эффектно будет смотреться удлиненный топ вместе с облегающими или широкими брюками. Отлично подходит для невесты наряд, выполненный из достаточно легких и струящихся тканей, которые будут красиво ниспадать и подчеркивать фигуру.

Все это поможет сделать свадебный образ более привлекательным, ярким и придаст ему дополнительную индивидуальность и невероятную притягательность.