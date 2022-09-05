Мнение: Атака на «Новую газету»

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об отмене свидетельства о регистрации «Новой газеты».

Поводом для иска стало «непредставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки». И это при том, что претензия Роскомнадзора относится к 2006 году, а требование о предоставлении устава появилось в 2018-м.году.

«Это ничтожное решение, заказное, политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания»,— заявил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов после окончания судебного заседания.

Рассмотренный сегодня в Басманном суде иск – не единственный. Впереди у газеты много судебных заседаний. Но для меня очевидно, что, видимо, есть политическое решение о ликвидации «Новой газеты». И возня в судах – это всего лишь попытка придать видимость законности политическому решению.

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