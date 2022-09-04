Мнение:

Насчет такого сильного снижения цен на продукты я думаю британцы несколько преувеличивают. Плюс-минус также, как полгода назад (если брать овощи и фрукты и не считать конкретно у нас демпинг херсонских фермеров). Но в целом посыл очевиден – на стадии задумки санкции должны были обрушить экономику РФ и за счет обнищания населения, вызвать социальные протесты и при удачном стечении обстоятельств, свержение режима, что позволило бы Западу добиться своих целей на Украине.

Но произошло обратное – уровень жизни в РФ снижается, но не так как быстро, как это представляли, зато на Западе темпы падения уровня жизни такие, какие еще в феврале-марте ожидались в России. И напрямую стоит вопрос об антиправительственных митингах (вроде тех, которые вчера и сегодня проходят в Чехии и Германии) и которые по заявлению западных правительств зимой могут превратиться в открытые бунты, которые придется подавлять войсками.

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