 

Климатолог Кайхо заявил, что 6-е всемирное вымирание будет на Земле не ранее 2500 года

04.09.2022, 19:55, Разное
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Японский климатолог Кунио Кайхо из Университета Тохоку сообщил, что планету ждет новое массовое вымирание, но случится оно не ранее 2500 года. Именно к тому моменту планета начнет прогреваться, и температура атмосферы увеличится на решающие девять градусов по Цельсию.

Известно, что Земля столкнулась с как минимум пятью глобальными вымираниями, сопровождающимися огромными потерями видового разнообразия. Через несколько сотен лет процесс может повториться.

Тем не менее, ожидается, что новый катаклизм будет начинать развиваться не ранее, чем после 2500 года. Ускорить процесс может сам человек, если не перестанет негативно воздействовать на природу парниковыми газами.


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