Пакистанские власти оценивают ущерб от наводнений в Пакистане

По данным телеканала Geo TV, ущерб от наводнений может составить, по предварительным оценкам, 12,5 млрд. долларов или 10 млрд. долларов в Пакистане.

В Пакистане наводнения и муссонные дожди в июне стали причиной гибели более 1300 человек и ранения более 2000. Многие районы страны остаются затопленными, особенно провинции Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Более 1,46 млн. домов были повреждены или разрушены, погибло более 736 000 животных.

Канал сообщил, что высокопоставленный комитет, включающий представителей Министерства финансов и Министерства планирования, а также Государственного банка Пакистана и Федерального совета по доходам, пришел к выводу, что уровень бедности и безработицы сильно вырос – с 21,9% до более чем 36%.

Источники, близкие к правительству, рассказали телеканалу, что ожидаемое снижение роста ВВП составит от 5% до 2% в текущем финансовом году.

На прошлой неделе пакистанские власти объявили в стране чрезвычайное положение. Они также обратились за помощью к другим странам и международным организациям. По данным ведомства, за последние 30 лет в Пакистане выпадало в среднем 134 миллиметра осадков в год, а в этом году – 388,7 миллиметра. По данным пакистанского правительства, от наводнений пострадали более 33 миллионов человек. Это каждый седьмой житель Пакистана.