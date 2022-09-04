Алла Пугачева удивила всех на похоронах Горбачева

Алла Пугачева появилась на похоронах Михаила Горбачева, шокировав удивив этим своих поклонников. На прощание с первым и последним президентом СССР Примадонна пришла в эффектном виде, кроме того, некоторых шокировало ее поведение.

Вернувшаяся на днях в Россию Алла Пугачева пришла на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым. Первый и последний президент существующего до 1991 года Советского Союза скончался 30 августа в возрасте 91 года. Проститься с лидером СССР пришло огромное количество людей, как политиков, так и представителей сферы культуры. Многих удивило поведение и внешний вид Примадонны в Колонном зале Дома Союзов, где находился перед погребением гроб Горбачова.

Как отмечают СМИ и блогеры, не все сразу узнали звезду эстрады, покинувшую Россию после усложнившейся геополитической ситуации в мире. Она была заметно уставшей и выглядела не лучшим образом. Обычно на фотографиях в соцсетях она выглядит намного моложе, едва ли не ровесницей своего супруга Максима Галкина. Напомним, Примадонна на 27 лет старше мужа юмориста. Возможно, допустили обозреватели светских новостей, перед публикацией ее снимки очень сильно редактируются, кроме того, легендарная певица может чересчур активно пользоваться косметикой и париками.

Прибыв на прощальную церемонию, Алла Борисовна вначале пообщалась с дочерью усопшего. Она утешила наследницу Горбачева, после чего подошла к гробу последнего лидеру СССР. В руках у исполнительницы хита «Миллион алых роз» был огромный букет лилий нежного розового цвета. Приблизившись к покойному, Пугачева перекрестилась несколько раз и что-то тихо проговорила над труной. При этом она трясла пальцем с длинным наманикюренным ногтем.

Свое последнее пристанище Михаил Сергеевич обрел рядом с могилой супруги Раисы Максимовны на Новодевичьем кладбище. Стоит отметить, что неподалеку от этого места погребен и первый президент современной РФ Борис Ельцин.