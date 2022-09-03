Королева закрыла калитку за разведенным Тарзаном: Ну давай там!

Утром 1 сентября

Наташа Королева и ее супруг Тарзан решили пошутить вместе со своими

подписчиками в социальных сетях. Девушка опубликовала видео, на котором

провожает Тарзана в школу. Довольный Глушко в спортивном костюме и с черным

рюкзаком выскакивает за дверь, а Наташа закрывает за ним калитку.

“Ну давай

там без двоек мне, пожалуйста. И без приключений там всяких! Чтоб меня не

вызывали в школу!” — крикнула вслед артистка.

Возможно, пара

уже забыла в каком виде школьники должны ходить в школу. Их общему сыну Архипу уже 20

лет, он живет отдельно от родителей и занят поиском своего музыкального пути.

Два года назад шоумен

и актер Тарзан публично признался в измене своей супруге. По его словам, он был

разведен девушками и оказался под влиянием набора веществ.

“Меня

развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне

Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я

повелся”, — отметил Тарзан.

Слухи о разводе

пары ходят давно, но официального подтверждения не было. В августе этого года

пара отметила 19-летие бракосочетания. На шумной вечеринке в доме были все друзья,

а Наташа и Сергей исполнили песню Елены Ваенги “Ре, ля”.