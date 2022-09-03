 

Володин назвал способ решения энергетического кризиса в Европе

03.09.2022, 7:40, Разное
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Володин уточнил, что в прошлом году страны Европы закупили 341 миллиард кубометров газа, из них около 50% – российский трубопроводный.

Санкции против России привели к энергетическому кризису в Европе. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Алжир в попытке решить проблему дефицита газа прошла безрезультатно, отметил спикер.

По его словам, Европа не может компенсировать объемы российского газа, даже если перенаправит на себя все потоки энергоносителей из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ.

Володин считает, что у европейцев есть два выхода из ситуации. “Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить “Северный поток — 2”, – написал политик.

Второй вариант – оставить dct как есть. Но это приведет к еще большим проблемам в экономике и усложнит жизнь гражданам, предупредил Володин.

Ранее спикер Госдумы прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о снижении температуры отопления жилья на два градуса.


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