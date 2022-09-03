Почему японцы задабривают злых духов?

Японцы посадили на трон мертвеца. Он стал императором после смерти, и этому обрадовалась вся страна. Но зачем ставить покойника во главе государства? Зачем и как жители Страны восходящего солнца задабривают злых духов?

Татари

Цунами, землетрясения, авария на атомной станции Фукусима. Японцы уверены: все эти катаклизмы на них обрушились неспроста. Их наслали мстительные духи – ками. Но за что они так обиделись на весь народ Страны восходящего солнца?

– В Японии в силу геологических особенностей часто происходят землетрясения, так что мое личное мнение, что никакой связи здесь нет. Но есть люди, которые считают, что поскольку выросло количество людей, которые кончают жизни самоубийством из-за финансовых трудностей, – это их духи насылают на нас проклятье. Такую месть умерших называют татари, – отметил житель Японии Ко Хиросэ.

Если в жизни японца что-то пошло не так – виноват злой ками. А значит, его нужно срочно задобрить. Без причины духи не вредят.

– Если вы каким-то образом оскорбите достоинство духа, то вас постигнет кара – вы попадете в аварию, с вами случится какое-то несчастье. Или может случиться что-то массовое – стихийное бедствие, пожар, землетрясение, попадание молнии или еще что-то жуткое. Сильны ли духи? Да, конечно, они очень сильные. Они оберегают свою честь. Если вы сделаете что-то, что оскорбит их достоинство, то вас постигнет кара, так что давайте их уважать, – пояснил Ко Хиросэ.

Онрё

Что может оскорбить духа? Однозначного ответа на этот вопрос нет даже у самих японцев. Но в том, что бедствия на страну обрушиваются неслучайно, здесь никто не сомневается. Самые сильные и опасные призраки – онрё, духи великих людей. Именно они вызывают стихийные бедствия и эпидемии.

Россиянам такое верование кажется абсурдным. Но для жителей Страны восходящего солнца это не шутки. При этом японцы уверены: успокоить разгневанного ками можно. Для этого надо сходить в храм и попросить прощения, принести подношение, помолиться за духа богам.

Небольшие домики для душ умерших можно встретить в Японии повсеместно, даже в отдаленных, заброшенных рощах или в лесу. Японцы считают, что эти души наполняют мир вокруг нас. И называют этих существ ками.

Как японцы задабривают онрё?

С онрё все сложнее. Поскольку это призраки великих и могущественных людей, то и обиды у них серьезные. Поэтому их гнев успокоить одной молитвой или скромным подношением не выйдет.

– Есть три известных онрё: Сугавара-но Митидзанэ, Тайра-но Масакадо и Император Сутоку. Считается, что эти духи очень могущественны. С каждым из них связана история. Например, призрак Тайра-но Масакадо. Могильный холм Масакадо расположен в очень дорогом районе Отэмати, раньше им владело Министерство финансов. И там решили построить здание, но на стройке погибло очень много людей. Правительство остановило проект, чтобы успокоить онрё. Так что до сих пор среди небоскребов в очень дорогом районе Отэмати стоит холм, – сказал Ко Хиросэ.

Тайра-но Масакадо

Тайра-но Масакадо – знаменитый персонаж японской истории. В 939 году он поднял мятеж, завоевал несколько провинций. Он был беспощадным: дотла сжигал дома своих противников и любого, кто поддерживал их. Семьи тех, кто не вставал на его сторону, вырезали. Убивали даже женщин, стариков и маленьких детей.

Он побеждал раз за разом. Сначала захватил земли своих родственников, потом соседей, а затем настолько возгордился собой, что объявил себя новым императором. Ни до ни после история не знала таких дерзких самураев. Но в результате его победное шествие закончилось полным поражением.

Масакадо погиб в бою. Его голову отвезли в японскую столицу и выставили на всеобщее обозрение, а потом захоронили на этом холме. Но уже через несколько месяцев по городу поползли слухи, что по ночам голова покойного летает по округе. А когда спустя почти 400 лет в Токио разразилась чума, ее приписали мстительному духу Масакадо.

Принц Савара

Еще один знаменитый японский онрё – принц Савара. Этой истории тоже давно перевалило за тысячу лет.

– Принц Савара был сыном императора Конина. Когда его отец умер, а старший брат стал императором под именем Камму, он назвал Савару своим наследником. Через несколько лет Камму решил перенести столицу из Нару в Нагаоку. Принц Савара был против. А потом чиновника, который занимался переносом столицы, убили, и в этом обвинили принца, – сказал настоятель монастыря Кусухико Хигашикава.

Савару сослали, но по дороге он умер. По легенде, его заморили голодом. После этого на семью императора обрушились несчастья: его жена погибла, сын тяжело заболел. Император решил, что он ошибся, его брат был не виновен, и теперь его дух-онрё мстит всей стране.

– Чтобы как-то умилостивить этого духа возмездия (а это в японской традиции можно сделать не с помощью магии даже, а восстановив справедливость), император провозгласил своего умершего младшего брата вторым императором, соимператором. И это восстановило справедливость с точки зрения японской культуры, японского менталитета и религиозности, – отметил психолог, мифолог Алексей Рябов.

Тело Савары с почетом перезахоронили, а столицу на всякий случай еще раз перенесли. До сих пор в храме при одном из дворцов в Киото принца почитают как ками.

Бог науки Тэндзина

Превратить мстительного духа в божество для японцев – один из способов усмирить и выказать уважение призраку. До сих пор в Стране восходящего солнца поклоняются и почитают бога науки Тэндзина. На самом деле этот ками – дух Сугавары-но Митидзанэ, государственного деятеля, ученого и поэта. Его обвинили в придворных интригах, и он, обесчещенный, умер в изгнании.

– Его оклеветали люди из рода Фудзивара Митидзанэ. После смерти Тэндзина в столице начались проливные дожди и грозы. А потом Киото поразила чума, убившая сыновей императора. Суд попытался прекратить месть духа Митидзанэ. Его восстановили в должности, очистили его имя и сделали почетным ками, – отметил Кусухико Хигашикава.

Сегодня в Японии около 12 тысяч храмов, посвященных Сугаваре-но Митидзанэ. Эти святыни очень популярны у школьников и студентов. Они приходят туда перед экзаменами, чтобы попросить у Тэндзина помощи и хороших оценок.