Скандалы: Коммерсанты разгромили Росприроднадзор в арбитраже Тюмени

Экологи подозревают в госоргане коррупцию и «управляемое судебное фиаско»

Росприроднадзор потерпел поражение в судебных разбирательствах со скандально известной в ХМАО компанией «Эконадзор», а предметом конфликта стала рекультивация бывшего полигона ТКО в Сургутском районе. Контора освоила порядка 165 миллионов бюджетных рублей, площадка, рекультивированная в рамках федеральной «Чистой страны», была с помпой принята в июне прошлого года, но вскоре выяснилось, что работы проводились с грубыми нарушениями законодательства.

Последовавшие на полигоне проверки, к примеру, установили многочисленные отступления от проекта, а уровень загрязняющих веществ, опасных для здоровья людей, превышал допустимые значения в десятки и сотни раз. Тем не менее, арбитраж взял сторону коммерсантов, указав на целый ряд нарушений, допущенных ревизорами в ходе проведения процедур. И хотя у Росприроднадзора остается шанс для обжалования решения в апелляции, в экосообществе уже заявили, что «такой исход был предрешен, а сам процесс явился яркой иллюстрацией, по всей видимости, управляемого поражения госорганов в спорах с природопользователями, причем с коррупционным подтекстом».

Арбитражный суд Тюменской области вынес решение по иску ООО «Эконадзор», подконтрольного предпринимателю Евгению Слюсарю, к Северо-Уральскому управлению Росприроднадзора. Фирма требовала признать незаконным предписание от августа 2021 года, согласно которому вменялось в сжатые сроки устранить нарушения, допущенные при рекультивации полигона ТКО в Федоровском Сургутского района.

Напомним, практически весь процесс рекультивации объекта, официально закрытого еще в 2010 году, сопровождался многочисленными конфликтами, связанными, к примеру, с несоблюдением проектных решений и «таинственным исчезновением» 3 тыс. тонн отработанных шин, якобы затем переработанных. По последнему факту даже возбуждалось уголовное дело, впоследствии похороненное «под сукном» МВД.

Тем не менее, работы были приняты, а курировавшие их окружные чиновники традиционно заявили об успешной реализации нацпроекта «Экология». Но вскоре интерес к площадке вновь проявили «зеленые», а затем, под их натиском, и надзорные органы.

В частности, активисты заявили об использовании при рекультивации токсичных отходов с очистных сооружений Сургута (к слову, их эксплуатант – «Югорский экологический оператор» – также подконтролен Слюсарю) вместо плодородного грунта, дефицитного в округе. И Росприроднадзор летом прошлого года был вынужден организовать новую проверку земельного участка.

В ходе ревизии вскрылись многочисленные грубые нарушения законодательства, позволившие «зеленым» заявить о необходимости повторной рекультивации, а также требовать возбуждения уголовного дела по факту выплат десятков миллионов рублей из бюджета за проваленную работу. Эти нарушения были подробно отражены в предписании РПН, а затем и в материалах судебного процесса между «Эконадзором» и ведомством.

В частности, было установлено превышение концентраций загрязняющих веществ в почве, отобранной при проверке объекта рекультивации, по сравнению с пробой почвы, отобранной при проведении работ по инженерным изысканиям: по свинцу в 30 раз, цинку 134 раза, по никелю в 15 раз, по марганцу в 189 раз, по хрому в 80 раз, по меди в 39 раз.

Кроме того, выяснились очевидные проблемы с растительностью, газоотводом, гидроизоляцией, а «тело основного массива отходов после работ не соответствует установленным нормативам». Также было установлено, что коммерсанты, судя по всему, сэкономили на материалах. «Фактическое выполнение работ по укладке изолирующего материала меньше проектных значений на 32 806,32 квадратных метра», – указано в документах.

Примечательно, что ревизоры прямо указали, что работы «Эконадзора» не только не восстановили экобаланс, но и значительно усугубили состояние окружающей среды.

«Установлено ухудшение качества подземных вод после проведения рекультивации, а также потенциальное влияние рекультивированного полигона и негативное воздействие на подземную природную воду в зоне объекта рекультивации», – отмечали в Росприроднадзоре.

Но, несмотря на всю очевидность грубых нарушений, фирма отправилась в суд, требуя признать предписание незаконным, что уже тогда насторожило наблюдателей. Тяжбы продлились около года, а решение арбитража многих удивило. Суд поддержал «Эконадзор».

Как следует из документов, госорган допустил целый ряд нарушений при организации проверки. Так, к примеру, было указано, что исследования с привлечением специалистов «ЦЛАТИ по УФО» были проведены вне рамок установленных сроков. Были установлены и факты участия в мероприятиях лиц, не имевших на это права.

В частности, отбор проб производил инженер отдела «ЦЛАТИ по УФО» Логус, чья фамилия не значилась в приказах на проведение проверок, а полевые инженерно-геодезические работы выполнены в июле 2021 года под руководством главного специалиста Рахматулина, который также отсутствовал в документах.

Отчет по результатам геодезических работ был подготовлен ООО «Компания «Земля». «Несмотря на то, что согласно приказу … «Компания «Земля» исключена из списка привлеченных к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, инженерные изыскания приняты ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» для подготовки экспертного заключения, а впоследствии положены в основу акта проверки управления …, и, соответственно, в основу оспариваемого предписания», – также указано в материалах суда.

Не были приняты во внимание и претензии РПН к исполнению проекта. Суд предпочел сослаться на пояснения представителей ООО «Камэкопроект», разработавшего документацию, а также «влияние погодных и временных факторов».

Превышения содержания вредных веществ были названы «некорректными и носящими предположительный характер». Более того, к делу были приложены результаты проведенного в марте текущего года по заказу «Сургутрайторфа» (ранее – заказчика рекультивации) исследования. Его провело некое ООО «Экостройпереработка». Исходя из них, ПДК в пробах атмосферного воздуха на полигоне и в поверхностных водах (ожидаемо) не превышены.

«При таких обстоятельствах арбитражный суд считает требования заявителя обоснованными, в связи с чем предписание подлежит признанию недействительным», – указано в решении. У управления остается возможность в месячный срок обжаловать его, однако наблюдатели сомневаются, что его постановление будет иным.

«Вся совокупность может говорить, что поражение подчиненных Светланы Радионовой было запрограммированным. Да и обратите внимание, кто представлял интересы «Эконадзора» в суде. Это Михаил Альшевский, бывший природоохранный прокурор ХМАО, как полагают, «близкий товарищ» Слюсаря, который вхож во все природоохранные ведомства. И в Росприроднадзоре, подозреваю, все прекрасно знали. Что, там грамотно приказ составить не могут, не знают, что «левые специалисты» на объект поехали, не умеют правильно исследования провести и оформить? Если так, то разгонять нужно управление как непрофессионалов. А если знают, остро встает вопрос о коррупции», – комментирует источник издания в федеральном экосообществе.

Со своей стороны «зеленые» намерены направить обращение к главе РПН Светлане Радионовой с просьбой оценить успешность работы подчиненных в ХМАО-Югре.

Оригинал материала: “ПравдаУРФО”