Иранские СМИ: Россия отменила преподавание эволюции в школах, чтобы получить одобрение аятоллы на поставки БПЛА

В российских школах с нового учебного года больше не будут преподавать теорию эволюции.

Об этом сообщила иранская газета «Хадис Акбар», издаваемая управлением общественных связей иранского аятоллы Али Хаменеи. Заметка об этом опубликована в разделе «Путь ко всемирному властвованию ислама», где обычно размещаются сводки об успехах в продвижении государственной религии за рубежом.

В публикации говорится, что аятолла принимал участие в подписании недавнего протокола о военно-торговом сотрудничестве (в России официально о нём ничего не сообщали). Изучив документ, он напомнил, что священные книги чётко устанавливают правила торговли с иноверцами.

– Как было неоднократно вынесено в фетвах, если дела в торговле с неверным обстоят так, что товар ему нужен больше, чем тебе прибыль, должно быть выставлено требование к нему сверх оговоренного во славу Аллаха. Или же пусть детей своих отдаёт в ислам, или же сам перейдёт в ислам, или же иным действием или большой платой пусть помогает распространению власти Аллаха, – изрёк духовный лидер.

Стороны долго не могли договориться о том, на какую именно уступку пойдёт Москва, но затем один из иранских дипломатов, работающих в Москве, сообщил аятолле, что в российских школах преподают «богопротивную, глубоко чуждую любому мыслящему человеку теорию так называемой эволюции», из-за чего сотрудникам посольства приходится учить своих детей на дому. После этого Хаменеи потребовал провести в России реформу среднего образования, исключив из него антиисламские науки, и получил немедленное согласие.

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