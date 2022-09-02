Скандинавский шик, байкерская куртка и хроматическое смешивание: десять эффектных и удобных образов на сентябрь

Уже наступил сентябрь, и нужно разобраться с тем, какие будут новые тенденции сезона, чтобы выглядеть привлекательно, модно и стильно. Все еще можно носить свои любимые летние вещи, но при этом стоит их адаптировать к новому сезону.

Вот несколько идей того, как правильно составить образ в сентябре, если не знаете, что надеть.

Черно-белый наряд

Классический черно-белый наряд в этом сезоне становится совершенно инновационным. Вместо стандартных брюк можно выбрать красивые и стильные шорты на лямках.

Сочетание белой рубашки и черных шорт позволяет выглядеть элегантно и роскошно. Чтобы завершить создаваемый образ, стоит дополнить все это белыми босоножками на тонком каблуке.

Скандинавский шик

Этот асимметричный наряд длины миди помогает заменить обычное платье-рубашку. Когда на улице становится более прохладно, стоит выбрать для себя модные ботинки, которые станут неотъемлемой частью гардероба. Платье-халат отлично вписывается как в повседневный гардероб, так и в офисный стиль, самое главное – правильно подобрать аксессуары.

Чтобы выглядеть более модно и притягательно, стоит надеть под ботинки яркие и оригинальные высокие носки.

Стильный оверсайз

Красиво смотрятся вещи в стиле оверсайз, которые идеально подойдут для нового сезона. Модели свободного покроя продолжают занимать важное место в гардеробе модниц, хотя и обновляются в соответствии с модными тенденциями.

Хорошим решением станет сочетание широкого стеганого жилета вместе с брюками оверсайз с низкой посадкой. В итоге получается комфортный наряд, который отлично подойдет для повседневной носки. Это прекрасный вариант для создания спортивного шика. Однако, такой наряд не подойдет для формального стиля.

Вещи, вязаные крючком

Можно адаптировать свои летние платья и топы к осенним нарядам. Чтобы чувствовать себя комфортно в сентябре при снижении температуры, стоит добавить жакет, вязаный крючком. Это поможет полностью преобразить летнее платье.

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Такое неожиданное, но удобное и стильное сочетание хорошо подойдет для повседневной носки. Интересно будет смотреться вязаная накидка с одним рукавом.

Байкерская куртка

Этот предмет гардероба обещает стать одним из самых главных трендов сезона. Байкерская куртка уже успела покорить самых настоящих икон стиля и многих знаменитостей.

Сочетать такую одежду можно с совершенно любыми брюками, джинсами, платьями, шортами. В качестве обуви отлично подойдут модные и стильные ботинки или же красивые туфли. Вместе с байкерской курткой можно создать даже формальный образ.

Монохромный наряд (главное фото)

Стиль минимализм все еще остается актуальным и на протяжении длительного времени он точно не выйдет из моды.

Продемонстрировать хороший вкус можно при помощи грамотно подобранного монохромного наряда. Можно надеть однотонный трикотажный топ с брюками с высокой талией. Чтобы несколько разбавить образ, стоит надеть двухцветные балетки.

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Сочетание цветов

Сияние, которое обеспечивается самыми яркими цветами, становится особенно сильным, когда солнце начинает светить не слишком ярко.

В сентябре месяце можно смело сделать ставку на самые нетипичные хроматические сочетания, использовать интересные и веселые оттенки. Например, розовый цвет жевательной резинки будет хорошо смотреться с синей сумкой. Это позволит придать образу нежность и некоторую романтичность.

Это довольно топовое сочетание и при этом даже не потребуется слишком большие аксессуары, чтобы выглядеть просто фантастически.

Брюки с заниженной талией

Это самый настоящий тренд 2022 года, который еще долго будет в моде. От джинсов до штанов карго или даже облегающих брюк со складками – этот покрой просто не имеет себе равных.

Вместе с брюками с заниженной талией хорошо сочетаются укороченные топы, обнажающие пупок. Сверху можно накинуть расстегнутую рубашку, чтобы выглядеть просто фантастически. В итоге получится модный и красивый повседневный образ.

Платье и кроссовки

Это просто фантастическое сочетание, которое позволяет выглядеть модно и привлекательно. Сочетание платья и кроссовок обеспечивает большой комфорт при носке.

Отлично смотрится оригинальное платье, в котором вязаный топ гармонирует с юбкой с цветочным принтом. Все это можно дополнить черными кроссовками.