 

Задаривал лучшими платьями и страдал от недостатка любви: как Евгений Леонов жил с единственной женой

02.09.2022, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В карьере Евгению Леонову повезло далеко не сразу. Долгие годы артисту доставались лишь второстепенные и незаметные роли. В любви Леонову тоже довольно поздно улыбнулась удача. Актер мечтал найти вторую половинку, но девушки не отвечали ему взаимностью. Свою единственную супругу Евгений Павлович встретил уже в 31 год и всю оставшуюся жизнь ее буквально боготворил.

До знакомства с будущей женой у Евгения Леонова не складывалось с противоположным полом. Поговаривали, однажды актер в слезах убежал с вечеринки, потому что ему отказала понравившаяся девушка. Родители Леонова переживали за будущее сына, а сам он считал себя неудачником. Все изменилось, когда в жизни артиста появилась девушка с редким именем Ванда.

Судьбоносная встреча состоялась в Свердловске, куда Евгений Павлович приехал на гастроли с театром имени Станиславского. Прогуливаясь по местным улицам, они с приятелем познакомились с двумя очаровательными девушками. Одной из них оказалась Ванда. В это же день Леонов пригласил новую знакомую на спектакль. Вскоре у них завязались серьезные отношения и девушка перебралась в Москву.

Артист буквально потерял голову от возлюбленной и быстро сделал ей предложение. Если семья Леонова тепло приняла невестку, то ее родители были не рады зятю в лице актера. Впрочем, свадьбе это не помешало. В 1957-м влюбленные поженились, а спустя два года у них родился сын Андрей.

Всю свою жизнь Евгений Леонов был невероятно привязан к супруге. Он всегда тосковал, когда жены не было рядом, и задаривал ее лучшими платьями, которые привозил из заграничных гастролей. Ванда Владимировна была хорошей хозяйкой и поддерживала уют в доме, однако в силу своего характера не проявляла нежности к мужу. Эту сдержанность унаследовал и их сын.

Ранимый Леонов часто обижался на близких, которые были к нему холодны, и страдал от недостатка любви. Супруга артиста была не склонна к сантиментам, зато всегда за него переживала и была ему предана. Ванда Владимировна ни на шаг не отходила от мужа, когда он на долгие 28 дней впал в кому. А когда Евгения Павловича не стало, вдова бережно хранила о нем память и отказывалась давать интервью. Ванда Леонова пережила любимого мужа почти на 30 лет и была похоронена рядом с ним.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10.20 / В Ереване сообщили о создании вакцины от COVID-19 из шерсти карабахской овцы

02.06.22 / Мнение: О глубоком стыде за президента России

17.12.20 / «Благодаря «Новичку» Навальный был спасён от коронавируса»: доктор Мясников порекомендовал Навальному не клеветать на Россию

04.01.22 / Мнение: Трофеи с транспорта “Рваби”

03.01.22 / Bloomberg: выданный властям США бизнесмен Клюшин имел доступ к данным ГРУ

11.03.21 / Ответили на неудобные вопросы о расизме и принце Гарри: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за долгое время вышли в свет

06.07.22 / Ученые рассказали о негативных последствиях сна при свете

28.12.20 / «Моя душа 10 минут парила над телом, а потом вернулась»

18.05.22 / Ради Швеции и Финляндии генсек НАТО призвал пойти навстречу Турции

06.07.21 / Авоська и шопер. Как сделать стильную сумку своими руками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика