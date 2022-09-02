 

Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость

02.09.2022, 13:35, Разное
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Екатерина Климова и Гела Месхи были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, однако они развелись и теперь живут отдельно. Несмотря на это, бывшие супруги продолжают заботиться об общей дочери Белле.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Климова якобы воссоединилась со своим бывшим. Сама актриса подтвердила новость о том, что их отношения действительно потеплели, но о романе речи не шло.

Более того, Климова намекнула, что ее сердце не свободно. “Мне кажется, Месхи все пересмотрел, переоценил… Возможно, они вновь будут мужем и женой”, – приводит “КП” цитату друга пары.

День знаний стал очередным поводом для воссоединения бывших возлюбленных. Пара отвела дочь Беллу в первый класс. Фото с торжественной линейки в Ломоносовской школе Екатерина Климова опубликовала в своем аккаунте.

“Кто куда, а мы в школу! В этом году мы ждали с нетерпением первый день осени! У нас в семье первоклашка, да и мы все очень соскучились по нашей любимой Ломоносовской школе. С праздником всех, кто имеет отношение к образованию! 1 сентября всегда новый этап в жизни и детей, и родителей, и педагогов. Пусть все надежды оправдаются, планы реализуются и каждый получит чувство удовлетворения от того, что произойдет в новом учебном году. Всем пятерок, да побольше, и чтобы самых круглых”, – написала Климова.


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