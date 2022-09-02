 

Мнение: Пора умирать

02.09.2022, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В виде фарса

Слушаю сейчас радио про новые уроки в школах с названием «Разговор о важном». Что же это такое «важное», о чем теперь будут долдонить в каждой школе на первом уроке в понедельник?

«Для третье- и четвероклассников необходимо добиться, чтобы дети усвоили пословицы «Счастье Родины дороже жизни» и «За Родину-мать не страшно умирать»

– цитируют мне по радио методичку Министерства образования РФ.

Докатились. «Важное» в РФ нынче – это о смерти. Умирать пора, за Родину – вот что безо всякого стеснения теперь будут вдалбливать в головы школьников ПОВСЮДУ, от Калининграда до Магадана. Культ смерти у нас теперь в школе, Вальгалла, мать их. Вообще – эти наши «идеологи» решили не заморачиваться и просто буквально реализовать давнюю фразу Дюренматта, швейцарского драматурга: «Когда государство начинает убивать – оно всегда называет себя Родиной». Наше начало – ну и…

Сдается мне, что такой степени откровенности и цинизма не было даже в позднем СССР. Там бы, наверно, все ж постеснялись… ну, хотя бы в некоторых школах. А родители-то как? Каково отправлять ребенка в школу, зная, что его там будут учить «умирать за родину»? Хотя о чем я спрашиваю – конечно, наши родители будут в восторге. Наконец-то, дождались. Ввели для маленьких паршивцев патриотическое воспитание! Опять же – и 7 миллионов в хозяйстве нелишние!

Ничего, понятно, у скотов не выйдет – в смысле «патриотического подъема», если они на него рассчитывают. Его и в совке не было – а уж сейчас. Кто там будет призывать «умирать за Родину» – толстые МарьИванны, озлобленные к тому ж тем, что деньги на оплату «Уроков Смерти» у них забирают из статьи, положенной на оплату «подготовки к ЕГЭ»? Единственное, чего они добьются этим – подъема в обществе уровня цинизма и лицемерия.

Но они на много-то и не рассчитывают. Одного из тысячи (!) удастся охмурить этими дебильными «пословицами» – вот уже, пожалуйста, 100 тысяч «добровольцев». Сколько это в БТГ? То-то. Арифметика! Нужный школьный предмет! А воевать-то они собираются долго и со всем миром.

Скулы сводит от всей этой мерзости. Но теперь так. Это наша Родина, сынок.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05.21 / Как удалить с ткани пятна от ополаскивателя. Поможет мыло и шампунь: простая инструкция

11.02.22 / Скандалы: Фабрика слез

15.08.22 / Мнение: Воздух Родины

13.02.22 / Настя Ивлеева удивила поклонников кандидатурой спутника на День Святого Валентина

09.07.22 / Власти Молдовы рассчитывают на помощь Запада в вопросах безопасности

16.07.22 / Согласована лишь девятая часть от обещанного — ЕС тормозит с финансовой помощью Украине

24.05.21 / Как убрать маленькие волоски с лица без бритья: готовим домашнюю маску, наносим на кожу и смываем после засыхания (4 рецепта и минимум ингредиентов)

23.12.20 / Нужны ли России союзники?

21.01.22 / Софи Уэссекская встретила свой день рождения в пункте скорой помощи

11.12.21 / Парень показал, кто живет в аппарате для газировки из «Макдоналдса» и его заблокировали в Тик-токе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика