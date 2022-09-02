Мнение: Пора умирать

В виде фарса

Слушаю сейчас радио про новые уроки в школах с названием «Разговор о важном». Что же это такое «важное», о чем теперь будут долдонить в каждой школе на первом уроке в понедельник?

«Для третье- и четвероклассников необходимо добиться, чтобы дети усвоили пословицы «Счастье Родины дороже жизни» и «За Родину-мать не страшно умирать»

– цитируют мне по радио методичку Министерства образования РФ.

Докатились. «Важное» в РФ нынче – это о смерти. Умирать пора, за Родину – вот что безо всякого стеснения теперь будут вдалбливать в головы школьников ПОВСЮДУ, от Калининграда до Магадана. Культ смерти у нас теперь в школе, Вальгалла, мать их. Вообще – эти наши «идеологи» решили не заморачиваться и просто буквально реализовать давнюю фразу Дюренматта, швейцарского драматурга: «Когда государство начинает убивать – оно всегда называет себя Родиной». Наше начало – ну и…

Сдается мне, что такой степени откровенности и цинизма не было даже в позднем СССР. Там бы, наверно, все ж постеснялись… ну, хотя бы в некоторых школах. А родители-то как? Каково отправлять ребенка в школу, зная, что его там будут учить «умирать за родину»? Хотя о чем я спрашиваю – конечно, наши родители будут в восторге. Наконец-то, дождались. Ввели для маленьких паршивцев патриотическое воспитание! Опять же – и 7 миллионов в хозяйстве нелишние!

Ничего, понятно, у скотов не выйдет – в смысле «патриотического подъема», если они на него рассчитывают. Его и в совке не было – а уж сейчас. Кто там будет призывать «умирать за Родину» – толстые МарьИванны, озлобленные к тому ж тем, что деньги на оплату «Уроков Смерти» у них забирают из статьи, положенной на оплату «подготовки к ЕГЭ»? Единственное, чего они добьются этим – подъема в обществе уровня цинизма и лицемерия.

Но они на много-то и не рассчитывают. Одного из тысячи (!) удастся охмурить этими дебильными «пословицами» – вот уже, пожалуйста, 100 тысяч «добровольцев». Сколько это в БТГ? То-то. Арифметика! Нужный школьный предмет! А воевать-то они собираются долго и со всем миром.

Скулы сводит от всей этой мерзости. Но теперь так. Это наша Родина, сынок.