 

Мнение: Не Подмосковье

02.09.2022, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чем не Подмосковье?

Такая же трава. Такие же деревья.

Но это не Подмосковье. До Москвы – 2500 км. Это если по прямой. А если через Стамбул – почти 3300 км.

Это окрестности Лондона, куда в эти дни со всего мира съезжаются зрители, любители и профессионалы игры в гольф. Я, конечно, к ним не отношусь.  Просто моя командировка совпала.  Вот и пофоткал то, что так похоже на Подмосквье….

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.22 / Российские предприниматели увеличили свой доход от Wildberry в 2,7 раза всего за полгода

27.07.22 / По данным опроса, в Финляндии больше людей опасаются роста цен на электроэнергию, чем изменения климата

15.02.22 / Чоппи-боб — одна из трендовых стрижек 2022 года: несколько идей для воплощения

24.12.21 / Как обмануть Путина

07.04.22 / Мнение: Поддержка блога

27.09.20 / Глава ДНР назвал события 2014 года «многонациональной весной»

30.03.21 / Скандалы: Тайна «любовного квадрата» раскрыта видеокамерами

06.12.21 / Володин предложил правительству подключиться к развитию законодательной базы волонтерства

03.08.21 / Скандалы: Хлебный передел

08.12.21 / Козерог и не только: 4 знакам зодиака суждена вечная молодость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика