Мнение: Не Подмосковье

Чем не Подмосковье?

Такая же трава. Такие же деревья.

Но это не Подмосковье. До Москвы – 2500 км. Это если по прямой. А если через Стамбул – почти 3300 км.

Это окрестности Лондона, куда в эти дни со всего мира съезжаются зрители, любители и профессионалы игры в гольф. Я, конечно, к ним не отношусь. Просто моя командировка совпала. Вот и пофоткал то, что так похоже на Подмосквье….

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