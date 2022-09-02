Мнение: Не Подмосковье
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Чем не Подмосковье?
Такая же трава. Такие же деревья.
Но это не Подмосковье. До Москвы – 2500 км. Это если по прямой. А если через Стамбул – почти 3300 км.
Это окрестности Лондона, куда в эти дни со всего мира съезжаются зрители, любители и профессионалы игры в гольф. Я, конечно, к ним не отношусь. Просто моя командировка совпала. Вот и пофоткал то, что так похоже на Подмосквье….
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Источник: Ирек Муртазин
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