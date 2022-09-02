Дело Сноудена рассорило британскую разведку с американскими коллегами

Дело Эдварда Сноудена неоднократно вызывало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, пишет The Guardian. Как отмечает издание, в одном из подобных эпизодов в 2013 году британская разведка отказалась по просьбе Агентства национальной безопасности США помешать своим СМИ напечатать информацию, предоставленную Сноуденом.



АР

Агентство национальной безопасности США (АНБ) пыталось убедить своих британских коллег помешать газете The Guardian опубликовать откровения своего бывшего сотрудника Эдварда Сноудена о программах слежки американских спецслужб, пишет издание со ссылкой на книгу журналиста Ричарда Кербаджа, которая будет издана в четверг.

Как стало известно Кербаджу, рано утром 6 июня 2013 года главу штаб-квартиры правительственной связи Великобритании (GCHQ) Иэна Лоббана вызвали в АНБ с просьбой предотвратить обнародование данных, которые предоставил Сноуден. Тем не менее Лоббан ответил отказом, так как, хотя осознавал важность особых отношений между спецслужбами США и Великобритании, но счёл, что «предложение убедить газету напечатать статью в интересах АНБ» «заходит слишком далеко».

«Ни в задачи его ведомства, ни в его собственные не входило заниматься связями с общественностью АНБ», — цитирует издание Кербаджа.

В октябре 2013 года бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил судебными запретами или другими «более жёсткими мерами», пытаясь остановить очередную публикацию информации от Сноудена. Однако консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности DA-Notice, обычно предупреждающий британские средства массовой информации о потенциальном ущербе, который тот или иной материал может нанести национальной безопасности, тогда сообщил The Guardian, что ничего из опубликованного изданием не подвергло опасности жизни британцев.

И отказ британцев помешать публикации утечки информации АНБ стал первым из целого ряда эпизодов, когда дело Сноудена вызвало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Отношения между разведкой США и Великобритании стали ещё более напряжёнными, когда глава АНБ Кит Александер не сообщил Лоббану, что его ведомству удалось установить источник утечки информации — Сноудена, — в результате чего британцам пришлось проводить собственное расследование в поисках источника в своих рядах. В GCHQ узнали, что это был Сноуден, только после того, как он дал интервью The Guardian.

Среди материалов, которые стали достоянием общественности благодаря Сноудену, были также секретные документы канадской, австралийской и новозеландской разведывательных служб. Все они обменивались информацией с АНБ через общую базу данных. Партнёры США по альянсу «Пять глаз» были возмущены тем, что администратор компьютерных систем смог получить доступ к их секретным данным, а также тем, что высшим уровнем допуска, как у Сноудена, в стране обладают 1,5 миллионов человек. Они ещё больше разозлились, узнав, что АНБ шпионили за союзниками и партнёрами по G20.

Однако когда летом 2013 года чиновники альянса встретились в Австралии, только представители Великобритании публично усомнились в практике США. Другие партнёры не были готовы бросить вызов американцам, опасаясь, что их могут отрезать от потока разведывательной информации.

Тем не менее, как пишет The Guardian, британские чиновники промолчали, когда дело дошло до недовольства их американскими коллегами из-за ценности разведданных и финансирования, предоставляемого АНБ. «США дают нам больше, чем мы даём им, поэтому нам просто нужно смириться с этим», — заявил тогда бывший советник по национальной безопасности Великобритании Ким Дарроч.