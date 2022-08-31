 

Собянин: праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут во всех районах Москвы

31.08.2022, 18:00, Разное
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10 и 11 сентября в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий (концерты классической и современной музыки, благотворительные фестивали, спортивные состязания и т. д.). Программа Дня города составлена с учетом мнения жителей города, которые приняли участие в голосовании проекта “Активный гражданин”.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы горожане могли отпраздновать День города рядом с домом.

19 центральных и окружных площадок станут главными в День города. Так, в парке искусств “Музеон” 10 и 11 сентября пройдет фестиваль, в котором примут участие популярные молодые артисты. А в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади, где впервые отметят День города, состоится концерт классической музыки с участием известных оперных артистов и лучших классических коллективов города.

30 благотворительных фондов и общественных организаций соберутся на фестивале “Добрая Москва” на Цветном бульваре. Там пройдут творческие мастер-классы и ярмарка товаров, сделанных руками подопечных фондов. Собравшиеся могут посмотреть выступления известных артистов.

Популярные исполнители появятся и на концерте на Поклонной горе. На ВДНХ пройдет сразу несколько мероприятий: фестиваль
уличного творчества “Ярко в парке: путешествие по России”, международный
спортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и
светотехническое представление.

В Парке Горького пройдет фестиваль “Город неравнодушных”, на котором соберутся молодые люди, социально ориентированные НКО, волонтеры и просто активные горожане. В саду “Эрмитаж” москвичей и гостей столицы будут ждать на городском фестивале театров под открытым небом “Театральный марш – 2022”.

В “Сокольниках” выступят духовые оркестры, кавер-группы, танцевальные коллективы. Там же пройдут постановки иммерсивного театра. В Гончаровском парке состоится шоу барабанщиков, покажут театральные спектакли, а в Петровском парке запланированы концерт симфонического оркестра, специальная театральная постановка и выступления диджея.

В акватории Москвы-реки возле Парка Горького пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и
каноэ “Кубок доброй воли”, в центре
ЦТВС “Москва”
– фестиваль технических видов спорта. а в олимпийском комплексе “Лужники” – выставка “Спорт Экспо”.


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