Скандалы: Сергей Грачев снова в суде

Компания Вексельберга требует снести единственный в Балаково театр

Сергею Грачеву, главе администрации Балаковского района, определенно не везет на суды. В этот раз всего лишь в качестве третьего лица, но чиновники участвуют в исках ПАО «Т Плюс». Тепловики требуют фактически снести гимназию, театр и почту. В производстве саратовского арбитража находится сразу три дела ПАО, иски были поданы 12 и 15 августа. Так, от московского ООО «ТРАСТ-Сервис» требуется освободить охранную зону тепловых сетей. Правда, для этого компания должна демонтировать часть театра юного зрителя, находящуюся в охранной зоне тепловой сети.

Или же вынести ее за пределы охранной зоны, которая составляет собственно весь занимаемый театром земельный участок на ул. Титова,2.

Энергетики считают, что исполнить решение компания должна в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда. Первое заседание назначено на 15 сентября.

Как поясняет Probalakovo, муниципальное МАУК «Балаковский театр юного зрителя» арендует у московской компании здание театра. Каким образом оно оказалось в частной собственности у компании, прописанной в Москве — вопрос открытый, однако теперь чиновникам и бизнесменам предстоит бороться в принципе за сам факт существования здания. Тем более, отмечает источник, другого места для театра в городе так и не нашлось.

Также «Т плюс» подала иск с аналогичными требованиями в отношении МАОУ «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова».

Образовательному учреждению необходимо, по версии тепловиков, тоже освободить охранную зону тепловых сетей (более 18 тыс. кв.м.) по ул. Пионерская, 1, или вынести гимназию за пределы охранной зоны. Заседание по этому иску назначено на 14 сентября.

От АО «Почта России» ПАО требует демонтировать колонну галереи и выступающую часть крыльца музея истории российской почты на ул. Минской, 29. Или же перенести их в другое место, чтобы не попадать в охранную зону тепловых сетей (2,8 тыс. кв.м.).

Первое заседание по этому иску намечено также на 14 сентября.

Напомним, входящая в число активов миллиардера Виктора Вексельберга ПАО «Т Плюс» намерено вложить в развитие теплосетевой инфраструктуры Балакова около 7 млрд рублей. Этот вопрос гендиректор компании Андрей Вагнер обсуждал с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным. Речь шла о получении тепловиками софинансирования в 1,2 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

К слову, как и в Саратове, в Балаково «Т Плюс» заключило концессию на эксплуатацию тепловых сетей. Еще в начале июня Сергей Грачев подписал постановление «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования город Балаково». По словам градоначальника, «значительные инвестиции будут вкладываться в замену тепломагистралей, строительство трубопроводов, приобретение нового автоматизированного оборудования».

Впрочем, в свете концессии суды как раз укладываются в логику энергетиков: складывается ощущение, что с помощью арбитража они подстраховывают себя от возможных неурядиц исполнения соглашения.

Тем более, случай с торговым центром «Рим» экс-главы БМР Ивана Чепрасова доказал, что суды могут быть проиграны. В том числе и потому, что некогда само ПАО (ранее ОАО «Волжская ТГК») выдавало разрешения строящимся и ремонтируемым объектам. Или само занималось ремонтом проходящих в этих охранных зонах теплосетей, невзирая на наличие там театра, почты или гимназии.

Основные работы по реконструкции системы теплоснабжения начнутся уже с 2023 года. Напомним, что теплосети, котельные и ЦТП в Саратове сданы в концессию «Т Плюс» три года назад — с ноября 2019 года. Однако особых изменений к лучшему саратовцы за это время не почувствовали: ремонт теплосетей по-прежнему ведется с нарушением сроков, перерывы в подаче горячей воды летом слабо соответствуют нормативным двум неделям.

А зимой 2021 года и вовсе произошла масштабная авария, оставившая без воды и тепла половину Саратова. Возбужденное по данному факту уголовное дело (ч.1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности в отношении неустановленных лиц) тихо слилось из публичной плоскости, о результатах расследования и привлечения к ответственности виновных не сообщается. Единственным видимым результатом стала смена руководителя саратовского филиала — новым начальником стал тольяттинец Сергей Анташев.

В 2016 году авария с сотнями замерзающих граждан произошла и в Балаково, а это тоже зона ответственности «Т Плюс». Уголовное дело тогда заводить не стали, теплопоставщик просто демонстративно уволил директора котельной, а областное правительство влепило выговор занимавшему пост первого замглавы администрации района Дмитрию Поперечневу.

Все это напоминает историю с водным стадионом и причалом, десятилетиями работавшими на дамбе судоходного канала, но в одночасье оказавшихся незаконными. Складывается ощущение, что с приходом нового главы БМР все действовавшие до этого договоренности рассыпались в прах, а о новых Сергей Грачев не подумал или не сумел достичь. Или же сейчас власть и бизнес взялись через суд легализовывать то, что до этого существовало на одних договоренностях. Любой из этих вариантов означает, вероятно, что в ближайшее время Балаково ждет еще не один громкий суд.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”