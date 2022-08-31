Прощаясь с летом: советы красоты на осенний сезон

Уже наступает осень, и пришло время подобрать для себя наряды, аксессуары и обувь, которые идеально подойдут для прохладных и дождливых осенних дней. Очень важно, чтобы вещи были максимально функциональными и практичными. Вот несколько советов моды и красоты относительно того, как выбрать для себя гардероб на сезон дождей.

Носить хлопок

Несмотря на то, что полиэстер отталкивает влагу, и в такой одежде можно меньше намокнуть под дождем, однако хлопок имеет свои определенные преимущества.

Все дело в том, что хлопок обладает довольно низкой впитывающей способностью, что помогает более комфортно чувствовать себя под ливнем.

Легкая ткань достаточно быстро высыхает. Самая важная причина, по которой стоит носить одежду, выполненную из хлопка в сезон дождей, – влажность.

Это материал позволяет воздуху свободно проходить, что провоцирует меньшее потоотделение. Хлопок является воздухопроницаемым и идеально подходит для сезона дождей.

Избегать длинных брюк

Если ходить под дождем или после него по улице, то можно легко испачкать одежду. Именно поэтому, очень важно правильно подобрать гардероб, чтобы выглядеть просто превосходно.

В дождливые дни стоит отказаться от слишком длинных брюк. Стоит отдавать предпочтение юбкам, брюками-кюлотам, палаццо или укороченным моделям.

Небольшое наслаивание

Дожди и повышенная влажность также приносят с собой прохладу, особенно ранним утром и поздним вечером. Именно поэтому, стоит взять с собой теплую одежду. Она не только спасет от холода, но и станет отличным способом добавить стиля наряду.

Легкий свитер, кардиган или плащ можно накинуть поверх блузы, платья или рубашки. Для создания повседневного образа можно выбрать для себя куртку с капюшоном.

Носить резиновую обувь

В сезон дождей точно нужно иметь пару непромокаемой обуви. Некоторые материалы, из которых выполнены туфли или ботинки, плохо переносят намокание.

Они долго сохнут и могут доставить самый настоящий дискомфорт ногам. Чтобы избежать этого, нужно приобрести резиновые сапоги или пару кроксов. Они сильно не пропускают воду и даже если просачивается несколько капель, то все это можно довольно просто высушить.

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Стильные аксессуары

Ношение зонта или плаща может не слишком хорошо соответствовать личному стилю, однако, это не значит, что нужно от них отказываться.

С помощью таких аксессуаров можно создать свой собственный уникальный стиль. Вместо того, чтобы использовать скучные и тусклые цвета, стоит добавить к этим аксессуарам свои собственные причудливые штрихи, чтобы можно было все это хорошо сочетать с выбранным нарядом.

Макияж

В сезон дождей, когда на улице повышенная влажность, достаточно распространены кожные инфекции, прыщи и другие проблемы с кожными покровами.

Слишком сильный макияж может только лишь усугубить проблему. Косметика может забивать поры и не позволяет коже нормально дышать. Именно поэтому, в сезон дождей лучше всего использовать небольшое количество косметики или вообще не наносить макияж.

Если нет возможности отказаться от мейк-апа, то стоит выбирать средства, которые не боятся воды и размазывания.

Правильно выбрать сумку

В сезон дождей нужно выбирать для себя практичные аксессуары.

Именно поэтому отличной идеей станет кожаная сумка, которая будет намного меньше промокать.