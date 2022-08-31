Мнение: Горбачев

Умер Великий человек ХХ века. Человек, который отменил цензуру, провел первые свободные выборы, покончил со сталинизмом и с холодной войной.

Нобелевский лауреат и соучредитель «Новой газеты».

Первый и единственный президент СССР. Который, возможно, мог бы работать Генсеком ЦК КПСС до 30 августа 2022 года…

Впрочем, Советский Союз был обречен. Горбачев, конечно, мог растянуть агонию империи на несколько лет. Если бы, к примеру, залил кровью Вильнюс… И тогда страна распалась бы чуть позже. И распад империи произошел бы так, как произошел распад Югославии…

Советский Союз был огромным «зоопарком», в котором люди жили, как в клетках. А потом у этого «зоопарка» появился новый «директор», который открыл клетки и выпустил всех на свободу.

И не вина Михаила Горбачева, что некоторые обитатели «зоопарка» оказались хуже зверей. Это не он виноват. Это мы не смогли воспользоваться свободой, которую он нам предоставил. Это не Горбачев виноват, что и сталинизм возродился, и свободные выборы испарились, а цензура де-факто вернулась.

фотография отсюда

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