С высоким воротом, в рубчик и укороченный: модели стильных и удобных вязаных свитеров для межсезонья

Скоро наступит осень и пришло время подумать о более теплых вещах, в частности, таких как свитер. Эта одежда поможет завершить образ.

Несмотря на то что свитер является одним из основных модных предметов, вязаные изделия могут выглядеть несколько скучно. Чтобы вид был более привлекательным, нужно комбинировать свитер с другими модными вещами, такими как юбки со складками и блейзеры. Вот несколько модных и стильных сочетаний.

Объемный свитер и плиссированная юбка

Это просто отличное сочетание, которое не оставит равнодушной ни одну девушку.

Чтобы несколько сбалансировать свой повседневный образ, стоит надеть подходящие кроссовки. Это поможет поднять внешний вид на совершенно иной уровень.

Кроме того, стоит добавить модные аксессуары, такие как серьги и очки.

Свитер и жилет

Далеко не все решаются объединить оба эти предмета гардероба, однако получается довольно интересное сочетание.

Свитер должен быть достаточно объемным, чтобы сохранить пропорции. Лучше выбрать изделие светлых тонов.

Красиво будет смотреться светлый свитер с темным жилетом или же наоборот. Можно взять жилет средней длины или удлиненный. Такой комплект будет хорошо сочетаться с узкими кожаными брюками и белыми кроссовками.

Свитер и рубашка

Если хочется выглядеть необычно в офисе, то стоит просто надеть рубашку вместе со свитером. Чтобы добавить интересный акцент, то стоит сделать так, чтобы низ рубашки и рукава были видны. Это будет служить акцентом.

Можно выбирать рубашку и свитер одного цвета. Интересно все это будет смотреться вместе с брюками по щиколотку.

Такое сочетание поможет придать образу элегантности. В качестве аксессуаров стоит использовать сумку с ручками. А если добавить туфли на каблуке, получится идеальный наряд в офисном стиле.

Свитер и платье-комбинация

Такое сочетание позволит получить довольно интересный и оригинальный образ. Стоит выбрать свитер из более тонкого материала с высоким воротом, чтобы все выглядело максимально гармонично.

Если вы не слишком уверены в себе, нужно носить нейтральные тона, в частности, такие как серый, черный и белый.

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Сочетание свитера и платья-комбинации подходит всем тем, кто любит женственный стиль. Стоит добавить оригинальную сумку. Такой вариант отлично подойдет для повседневной носки.

Свитер в рубчик и юбка-миди

Красивый теплый свитер в рубчик поможет согреться прохладной осенью. Он прекрасно сочетается с юбкой миди на пуговицах.

Чтобы образ выглядел официально, стоит подобрать соответствующую сумочку и ботильоны.

Вязаный свитер и блейзер

Межсезонье может вызвать много затруднений при выборе подходящей одежды для офиса. Отличным вариантом станет сочетание вязаного свитера и блейзера.

Дополнить все это можно джинсами с высокой талией или джинсами мом. Также стоит надеть белые кроссовки.

В таком наряде можно чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно как в офисе, так и просто на прогулке.

Укороченный свитер и джинсы с высокой талией

Этот наряд отлично подходит для девушек которые привыкли вести активный образ жизни. Можно комбинировать укороченный свитер пастельных тонов вместе с белыми джинсами.

Это позволит выглядеть довольно непринужденно, но вместе с тем и женственно.