 

Всё ради экологии – молочные продукты будут продавать только на розлив

30.08.2022, 19:33, Разное
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Минпромторг выступил с предложением продавать молоко, кефир, йогурты и сметану исключительно на розлив – об этом сообщатся в пресс-релизе ведомства.

По мнению специалистов, подобное решение станет настоящим прорывом в торговле.

– Мы разработали новый концепт реализации молочных продуктов – будем наливать молоко и кефир в тару покупателей. Это поможет не только снизить стоимость продуктов, но и значительно уменьшить уровень производимых отходов, – говорит пресс-секретарь министерства Елена Захаркина. – Да, это не повысит уровень удобства… Но забота об экологии должна быть на первом месте.

В комитете промышленной политики Совета Федерации к идее отнеслись с настороженностью и призвали сперва убедиться, что у населения будет в наличии соответствующая тара.

– Бидоны – и те производятся заграницей. Стеклянные банки тоже импортируем. Тут думать надо, – сказал зампред комитета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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