 

Латвия отказалась принять письмо против изоляции России от ЕП

30.08.2022, 17:30, Разное
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Президент Латвии Эгилс Левитс не принял открытое письмо Татьяны Жданок (депутата Европарламента, сопредседателя Русского союза Латвии) с просьбой опустить слова об изоляции русскоязычных. Письмо было написано на русском языке, пишет Delfi.

Ранее Левитс заявил, что члены нелояльной РФ должны быть “изолированы”. Жданок написала ему открытое письмо, в котором попросила президента немедленно отказаться от своих высказываний об “изоляции по убеждениям”, если он считает, что все жители Латвии свободны и равны в достоинстве и правах.


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