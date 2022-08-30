Латвия отказалась принять письмо против изоляции России от ЕП

Президент Латвии Эгилс Левитс не принял открытое письмо Татьяны Жданок (депутата Европарламента, сопредседателя Русского союза Латвии) с просьбой опустить слова об изоляции русскоязычных. Письмо было написано на русском языке, пишет Delfi.

Ранее Левитс заявил, что члены нелояльной РФ должны быть “изолированы”. Жданок написала ему открытое письмо, в котором попросила президента немедленно отказаться от своих высказываний об “изоляции по убеждениям”, если он считает, что все жители Латвии свободны и равны в достоинстве и правах.