Ячменю хотят выпрямить корни

Научные исследования специалистов из Германии, США, Италии, Великобритании и Австралии продемонстрировали, что редактирование определенного гена помогает корням ячменя почти прямо и глубже проникать в почву. Это позволит сельскохозяйственной культуре выживать в период засух и давать больше урожая.

Результаты исследования опубликованы на сайте журнала National Academy of Sciences (PNAS). В процессе работы специалисты обнаружили ген, который отвечает за угол роста корней ячменя. Его модификация позволит сделать растение более неприхотливым к частоте полива.

Более длинные корни также позволят ячменю впитывать больше влаги и питательных веществ из грунта. По словам специалистов, отредактировать гены подобным образом можно и другим сельскохозяйственным культурам.