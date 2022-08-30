 

Ячменю хотят выпрямить корни

30.08.2022, 17:21, Разное
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Научные исследования специалистов из Германии, США, Италии, Великобритании и Австралии продемонстрировали, что редактирование определенного гена помогает корням ячменя почти прямо и глубже проникать в почву. Это позволит сельскохозяйственной культуре выживать в период засух и давать больше урожая.

Результаты исследования опубликованы на сайте журнала National Academy of Sciences (PNAS). В процессе работы специалисты обнаружили ген, который отвечает за угол роста корней ячменя. Его модификация позволит сделать растение более неприхотливым к частоте полива.

Более длинные корни также позволят ячменю впитывать больше влаги и питательных веществ из грунта. По словам специалистов, отредактировать гены подобным образом можно и другим сельскохозяйственным культурам.


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