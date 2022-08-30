Бомберы снова в моде. Как рекомендуют носить трендовую вещь

В последний раз куртки-бомберы находились на пике популярности в 2013 году. С тех пор бомберы прочно вошли в повседневный гардероб любой девушки. Но мода циклична: в этом году дизайнеры вновь обратили внимание на эту вещь, дав новое прочтение привычному стилю.

Тренд или классика?

В последние годы бомберы потеснили с пьедестала другие тренды: на замену пришли кожаные и шерстяные блейзеры, объемные пуховики и стеганые куртки. Но куртки-бомберы вновь стали появляться в дизайнерских коллекция осеннего сезона. Бомбер – это легкая куртка, обычно на молнии, с резинкой, воротником и манжетами.

Прообразом привычной всем вещи стала куртка из летней униформы пилотов. В прошлом сезоне в моде был “университетский” бомбер – трикотажный вариант с яркими нашивками. Сегодня обтягивающие текстуры постепенно исчезают: им на смену приходят минималистичные объемные модели в неброской цветовой палитре грязных оттенков. На первый взгляд кажется, что эта вещь будет смотреться органично только в спортивном стиле и добавит озорства и мальчишеского хулиганства образу.

Но на самом деле универсальность бомбера доказывается с помощью нескольких модных приемов.

С чем сочетать бомбер

Дизайнерская сумка, бомбер и джинсы классического кроя позволят сохранить баланс между модой и комфортом.

Куртка-бомбер обычно подходит любительницам сдержанного стиля, которые все же предпочитают следить за трендами. Сочетайте объемный бомбер и бейсболку: беспроигрышный вариант для активных городских будней.

А в этом случае мы просто поменяли ткани местами: бомбер стал джинсовым, а брюки – кожаными. Это свежий взгляд на привычный образ.

Для любителей многослойности отлично подойдет объемный бомбер: его можно надеть прямо поверх куртки.

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Так вы решите сразу две задачи: останетесь в тренде и не замерзнете!

От брюк до платья

В этом году игра с пропорциями превращается в нечто вроде спорта для модников. Соедините бомбер с хлопковой рубашкой навыпуск и широкими брюками в стиле карго – так вы действительно останетесь в тренде.

Если вы любите платья, то будьте уверены: бомберы смотрятся в таком образе не хуже пиджаков или блейзеров. Здесь опять вступает в силу игра с пропорциями: обтягивающее трикотажное платье и объемный бомбер работают на контрасте и привлекают взгляды.

Такая вещь прекрасно сочетается и с нежной шелковой юбкой в бельевом стиле.

Здесь важно сохранить настроение: надевайте к такой юбке бомбер из шелковой ткани.