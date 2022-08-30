 

Автобусы ночных маршрутов Москвы перевезли почти 10 млн пассажиров

30.08.2022, 15:40, Разное
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Первые ночные маршруты появились в Москве девять лет назад. Сейчас их 16, из них три – круглосуточные. По двум маршрутам ходят электробусы.

Ночные маршруты Москвы проходят по 70 районам. Каждую ночь ими пользуются порядка четырех тысяч пассажиров. Это удобный способ добраться до дома, вокзала или аэропорта после закрытия метрополитена.

Ночные маршруты заработали в августе 2013 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, напомнил заместитель градоначальника Максим Ликсутов. Он отметил, что маршруты проходят рядом со станциями метро.

“Сегодня в Москве уже 16 ночных маршрутов, за девять лет ими воспользовались почти 10 миллионов пассажиров, около 850 тысяч — в этом году”, – уточнил заммэра.

В июне прошлого года появился ночной маршрут от станции “Китай-город” до Восточного вокзала. Интервал движения составляет 30 минут.

Автобусы делают остановку у станции метро “Комсомольская” рядом с Ленинградским, Казанским и Ярославским вокзалами, у станций метро “Красносельская” и “Сокольники”.


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