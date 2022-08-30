Потеряв супругу, в 75 лет женился на ее подруге: как живет актер Георгий Штиль

За годы карьеры Георгий Штиль исполнил более 200 ролей в кино. Каждую из своих работ, даже самую незаметную, актеру удалось превратить в яркую и запоминающуюся. Кроме того, Георгий Антонович нашел свое счастье в личной жизни. Артист почти 40 лет прожил в браке с первой женой, а потеряв ее, смог снова обрести любовь.

Георгий Штиль появился на свет в 1932 году. Прежде чем стать актером, Георгий Антонович долго искал себя. Он мечтал попасть в летное училище, собирался стать моряком и получил диплом учителя в педагогическом техникуме. Однако судьба изменила его планы. В 1957 году Штиль стал студентом театрального института в Ленинграде.

Сразу после учебы Штиля приняли в труппу театра, ныне известного как Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова. К тому моменту актер уже успел дебютировать в картине “Молодость офицера”. Вскоре Георгий Антонович начал активно играть в кино. Одной из самых полюбившихся зрителями ролей артиста стал

Кефирыч

из “Улиц разбитых фонарей”.

Личная жизнь Георгия Штиля развивалась менее стремительно, чем карьера. В первый раз актер женился лишь после 35 лет. Свою будущую супругу, Римму, он встретил на съемках фильма “Женя, Женечка и “Катюша”. Через месяц после знакомства влюбленные поженились. Брак оказался на редкость удачным и гармоничным. Детей у супругов не появилось, зато они прожили душа в душу почти 40 лет.

В 90-х у жены артиста диагностировали рак, а в 2001-м она перенесла инсульт. Георгий Антонович пять лет ухаживал за прикованной к постели супругой, пока их не разлучила смерть. Актер очень тяжело переживал потерю близкого человека, но смог оправиться от горя и снова стать счастливым.

Жена артиста не хотела, чтобы он оставался один после ее смерти. К счастью, вскоре после трагедии актер влюбился во второй раз. Избранницей Георгия Антоновича стала Лиана

Зурабовна

– лечащий врач и подруга его покойной супруги. Штиль женился на новой возлюбленной в 75 лет и счастлив с ней по сей день.

В этом году Георгию Штилю исполнилось 90 лет. Он по-прежнему выходит на сцену и снимается в кино. У жены артиста есть взрослая дочь, которую они вместе навещают в Финляндии.