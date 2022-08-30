Скандалы: Подсуетились

Кто из российских олигархов выкупил активы ушедших из России компаний

Некоторые активы иностранных компаний, спешно покинувших российский рынок после февральских событий, перешли в руки участников списка Forbes. Разбираемся, кто смог «перехватить» бизнес и по какой цене. С конца февраля полностью покинули Россию более 300 иностранных компаний из 1214, следует из перечня аналитиков Йельской школы менеджмента во главе с профессором Джеффри Зонненфельдом. Еще 497 ушли, но сохранили планы вернуться. Ушедшие компании составляли примерно 40% ВПП России и обеспечивали работой около 1 млн человек, заключили эксперты.

Иностранные организации оказались между молотом акционеров и правительств родных стран и наковальней российского законодательства (Госдума в конце мая приняла в первом чтении закон о национализации имущества покидающих РФ компаний). Все это вынудило зарубежных игроков продать местные активы с большой скидкой и списать миллиарды долларов. Дисконт при продаже бизнеса уходящих из страны компаний превышает 50% от последней оценки, отмечал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Иностранные игроки из-за ухода с российского рынка уже потеряли более $70 млрд, подсчитали РИА «Новости». Меньше всего повезло участникам энергетических проектов. К примеру, британской Shell пришлось списать $4,24 млрд, включая $1,126 млрд инвестиций в «Северный поток — 2». Удача была на стороне покупателей — одним из самых больших везунчиков стал бизнесмен Йозеф Лиокумович, купивший 27 гипермаркетов OBI за 600 рублей.

Кому достались активы

В переделе участвуют и предприниматели из списка Forbes:

«Интеррос» Владимира Потанина

О покупке доли в Росбанке и его страховом бизнесе у французского банка Societe Generale «Интеррос» сообщил в начале апреля. Тогда сумма сделки не раскрывалась. По подсчетам «Коммерсанта», актив Потанина заплатит 0,2–0,3 капитала банка, что составляет 40–60 млрд рублей.

Создателем Росбанка в 1998 году стал «Интеррос». В 2006-м Societe Generale купила 20% банка, а в 2008 году она стала его контролирующим акционером. Тогда французская группа заплатила существенно больше: «Интеррос» в 2006 году продал Societe Generale 10% минус одну акцию банка за $317 млн (оценка стоимости банка исходя из коэффициента 4 к капиталу) и опцион на покупку еще 30% за $1,7 млрд до конца 2008 года (5,4 к капиталу).

Highland Gold Владислава Свиблова

О планах канадской золотодобывающей компании Kinross Gold по продаже российских активов стало известно 5 апреля. Покупателем стала Highland Gold. В периметре сделки — рудники «Купол» и «Двойное», проект развития Чульбаткан, геологоразведочные площади и объекты производственной инфраструктуры. По оценкам Союза золотопромышленников России, ежегодно на них добывается 15 тонн золота.

Международные инвестбанки оценивали активы Kinross в $1,5–2 млрд, говорил директор по стратегии и развитию Highland Gold Антон Глазунов. Свиблов сейчас не входит в рейтинг богатейших россиян, однако у него теперь велики шансы войти в их число в будущем, отмечает Forbes. Изначально сделку планировалось заключить по цене $680 млн, но после стоимость скорректировали, поскольку правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласилась одобрить продажу только при условии, что стоимость актива не превысит $340 млн. Сделку закрыли в середине июня.

Augment Investments Limited Виктора Харитонина

Австрийская группа Mondi заключила соглашение о продаже своего крупнейшего российского предприятия — «Монди Сыктывкарский ЛПК» — вместе с двумя «дочками» компании совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина Augment Investments Limited. Сыктывкарский ЛПК производит целлюлозу, упаковочную и немелованную тонкую бумагу. Самый известный продукт ЛПК — офисная бумага «Снегурочка».

Сумма сделки составит 95 млрд рублей (порядка €1,5 млрд), но ее итог зависит от одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольными согласованиями.

«Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева

Imperial Brands в апреле заявила о передаче российского бизнеса (ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» и ООО «Империал Тобакко Волга») местным инвесторам, но не стала называть имен. Позже стало известно, что ими оказались четыре физлица, двое из которых связаны с «Мегаполисом»: входивший в совет директоров «Дикси» Александр Кобзев, когда компания принадлежала группе «Меркурий» Кесаева и Кациева, и Константин Иванов, занимавший пост финансового директора в «Дикси Групп».

Позже в число новых совладельцев вошли Игорь Дзуцев, Светлана Туганова и Юрий Халтурин. Двое последних — совладельцы ООО «Меркурий пропертиз», в котором 45,8% принадлежит Кесаеву и 15% — Кациеву. Дзуцев владеет крупным пакетом ООО «Меркурий телеком».

«Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна

Британский нефтеконцерн Shell продал российскую сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области «Лукойлу». В России работали более 400 заправок под британским брендом, часть из которых принадлежала самой компании, а часть работала с Shell на условиях франшизы. После смены владельца сеть автозаправок будет развиваться под финским брендом Teboil.

Сумму сделки стороны не раскрывали, но позже Shell в отчете сообщила, что передача «всех акции «Шелл нефть» «Лукойлу» привела к чистым расходам в размере $83 млн».

«Синдика» Арсена Канокова

Американская сеть кофеен Starbucks продала российский бизнес ресторатору Антону Пинскому, рэперу Тимати и «Синдике» сенатора Арсена Канокова. Сумма сделки не раскрывалась, но гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал сеть в 700 млн рублей из-за существенного дисконта. По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, стоимость сети составляет порядка 1,6–3 млрд рублей.

«Синдике» также перешла сеть магазинов премиум-сегмента «Глобус Гурмэ». В периметр сделки вошли три московских гастронома в ТЦ и один «Глобус Гурмэ экспресс» в Шереметьево. При этом доли продавцов — рестораторов Аркадия Новикова и Антона Пинского — сократились до миноритарных.

Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова

Invest AG акционеров Evraz Абрамова и Фролова выкупила у чешской PPF Group 130 га земель в Новой Москве в начале августа, писал «Коммерсант». По словам источников издания, чехи хотели получить за землю 3,6 млрд рублей, сейчас ее оценивают в 2–2,5 млрд рублей. После покупки Invest AG вынуждена судиться с бывшим претендентом на актив — компанией «Ярд» Андрея Кокошкина, которая требует 400 млн рублей за срыв сделки.

Для актива Абрамова и Фролова это не первое приобретение недвижимости в 2022-м. В начале года Invest AG выкупила 40% в проекте по строительству ЖК площадью 139 тыс. кв. м в Подмосковье.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”