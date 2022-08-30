Мнение: Почему Сбербанк выполнил преступное поручение?

Находясь на чужбине, слежу за новостями из России. Узнал, что мой друг и коллега Андрей Заякин провел ночь в камере ИВС, а на следующий день его доставили в Басманный суд Москвы, который запретил Андрею выходить из дома с восьми вечера до восьми утра.

Заякин стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК) из-за пожертвования в 2021 году одной тысячи рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанного экстремисткой и запрещенной организацией.

К слову, перевод 1000 рублей на счет ФБК Андрей Заякин осуществил через Сбербанк. И мне интересно, если этот перевод был преступным, почему Сбербанк выполнил это платежное поручение?

Фотографии отсюда

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