Башню Сююмбике в Казани наклонят сильнее, чтобы «утереть нос итальянцам»

Мэрия Казани приняла решение об увеличении наклона находящейся на территории местного кремля башни Сююмбике – он составит 9 градусов, что позволит ей стать самой наклонённой «падающей» башней в мире, опередив знаменитую Пизанскую башню.

Для увеличения наклона под северо-западной стеной строения будет сделан подкоп, затем там проведут подрывные работы, пояснили в мэрии. Согласно расчётам архитекторов, после этого башня с высокой вероятностью не будет разрушена, а наклонится на требуемые 9 градусов.

Чиновники заверили, что никакой угрозы для жителей и гостей города это мероприятие скорее всего не несёт. На время проведения работ территория казанского кремля закрыта не будет, а все желающие смогут сделать селфи на фоне башни в момент подрыва.

– Башня Сююмбике знаменита в России, но чтобы стать достопримечательностью мирового класса, её наклон слишком мал, – сказал заммэра Казани Нургали Салехарди. – Мы намерены исправить ситуацию и утереть нос итальянцам с их Пизанской башней. Уж что-что, а строить здания, которые кренятся к земле, в нашей стране умеют.

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