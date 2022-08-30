Диетолог назвала количество рыбы для употребления на протяжении недели

Диетолог и терапевт Александра Разаренова сравнила пользу от употребления в пищу мяса и рыбы. Также эксперт назвала количество рыбы, которую можно добавлять в рацион на протяжении недели.

Для полноценного развития и роста организму человека требуется целый комплекс питательных веществ. Кроме витаминов и других микроэлементов, пища должна содержать достаточно количество как жиров и углеводов, так и белков. Много их в таких продуктах, как мясо и рыба, которые диетологи часто сравнивают, пытаясь установить, что из них лучше и полезнее. По мнению диетолога Разареновой, именно рыба является важнейшим продуктом в меню человека.

Именно ее белок усваивается организмом легче и быстрее в два раза, чем мясные белки. Кроме того, в рыбе содержится много омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, именно в этом продукте находятся витамины А, D и Е, растворяемые в жирах. Также в рыбе большое количество витаминов группы B, которые способствуют улучшению работы нервной системы. Дополняет состав рыбы такие важнейшие элементы, как калий, селен, фосфор, натрий и магний.

При этом количество рыбы в рационе не стоит слишком ограничивать, как иногда можно прочитать в тех, или иных блогах в сети. Как минимум, она должна появляться на столе не меньше, чем дважды или три раза в неделю. При этом и отказываться от мяса, полностью замещая его рыбой, без медицинских показаний для этого нельзя. Разнообразие белков полезно для организма, это поможет повысить аминокислотный скор. Кроме того, наиболее легкоусвояемая форма железа находится именно в мясе. Полный же отказ от мясных блюд возможен только при соблюдении сбалансированного рациона. При этом для полного усвоения всех веществ должен стабильно работать желудочно-кишечный тракт.