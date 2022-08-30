 

Аренда “двушек” в Москве подешевела на 12 процентов

30.08.2022, 8:40, Разное
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К концу лета рынок аренды жилья в России начал восстанавливаться. К августу ставки выросли в большинстве городов, компенсировав резкое снижение в весенний период. Предложение сократилось на фоне увеличившегося спроса.

В Москве аренда “однушек” за месяц подорожала на 8%, до 48,5 тыс. рублей в месяц. За год средние ставки выросли на 3%. Аренда “двушек” за месяц подорожала на 9%, однако в годовом выражении ставки снизились на 12%, до 82,3 тыс. рублей. Предложение столичного жилья в аренду сократилось на 16%.

В Подмосковье ставки аренды однокомнатных квартиры за год выросли на 11%, до 29,7 тыс. рублей в месяц. “Двушки” подорожали на 8%, до 50,6 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге аренда “однушек” за год подорожала на 1%, до 30,2 тыс. рублей, “двушек” – подешевела на 2%, до 50,6 тыс. рублей в месяц. Предложение квартир в аренду к осени снизилось на 14%.

С начала года спрос на аренду жилья оставался практически неизменным, отставая на 25-30% от прошлогодних показателей. Но в августе активность арендаторов существенно выросла – почти на треть относительно июля. Рост обусловлен традиционными факторами: стартом учебного года, завершением периода массовых отпусков и началом делового сезона.


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