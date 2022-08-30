Любой фейк за ваши деньги: сторонники Навального пытаются оболгать российскую армию, утверждают пропутинские пропагандисты

Принадлежащий сторонником блогера-мошенника ютуб-канал “Навальный Live” “прославился” своими псевдорасследованиями и откровенно непрофессиональной подачей материала. И если раньше целями проплаченных атак становились некоторые российские чиновники, то теперь, с началом специальной операции на Украине, сторонники “прекрасной России будущего” отрабатывают заказы на очернение отечественной армии и ее командования.

При этом YouTube еще весной отключил монетизацию для российских пользователей. С немногочисленных сторонников донаты особо не соберешь – значит, нужны более “весомые” спонсоры.

Финансирование на псевдорасследования приходится брать из источников, связанных с разведслужбами США и Великобритании. У Запада же успех российской армии на Украине вызывает явное раздражение, посему “Навальный Live” стала площадкой для информационной атаки на военное ведомство РФ.

Эксперты давно обратили внимание на подтасовку данных, дезинформацию и откровенно липовые факты в “расследованиях” “Навальный Live”. На сей раз сторонники блогера-мошенники слепили (видимо, на коленке) ролик о заместителе министра обороны России Руслане Цаликове. Подготовились авторы в своем репертуаре: количество нестыковок и банальной лжи в видео зашкаливает.

“В ролике псевдожурналисты считают какие-то исчезнувшие миллиарды, при этом не могут даже в рамках одной программы свести к одному знаменателю собственную ложь — размеры якобы принадлежащего Цаликову имущества расходятся на порядок у разных выступающих. Впрочем, никакой конкретики или хотя бы попыток доказательств в ролике не предусмотрено — только откровенная, оголтелая клевета”, – пишет в свое колонке в “Известиях” журналист Кристина Сумская.

По всей видимости, проверкой фактов и элементарной сверкой материала авторы подобных роликов совершенно не озадачены. Стоимость якобы участка с домом в фейковом ролике от 2019 года составляет 950 миллионов рублей, а в новом виде цена недвижимости уже 3,5 миллиарда рублей.

Создается впечатление, что цель сторонников Навального заключается не в качественной подаче материала (насколько это вообще возможно в подобных роликах), а в том, чтобы состряпать максимально громкий фейк и вбросить его в информационное пространство в надежде что в это поверит хоть кто-то.

Тем не менее, денег на такие поделки западные кураторы, судя по всему, не жалеют.

“Каналами бывшего ФБК на YouTube также заправляет известный проходимец Леонид Волков (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). Счастливый обладатель дома стоимостью более €700 тыс. в фешенебельном районе одной из самых дорогих стран мира — Люксембурга, «кристально чистый» Волков продолжает из Европы “нести правду” бывшим соотечественникам”, – отметила Сумская.