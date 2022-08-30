 

France 24 – делегация МАГАТЭ едет в Запорожье, чтобы не допустить атомную катастрофу

30.08.2022, 5:10, Разное
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После длительных и сложных переговоров Москве и Киеву удалось согласовать и состав делегации МАГАТЭ, и порядок её доступа к Запорожской АЭС, передаёт корреспондент France 24. Этот район периодически подвергается обстрелам, и у международного сообщества есть большие опасения, как бы там не произошла атомная катастрофа.

Электростанция в Запорожье на Украине по-прежнему вызывает обеспокоенность. Она стала зоной бомбардировок, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Из-за этого международное сообщество опасается атомного происшествия. Сегодня утром мы узнали, что делегация Международного агентства атомной энергетики направляется на электростанцию. Об этом объявил директор этого агентства ООН Рафаэль Гросси. С подробностями наш специальный корреспондент Джеймс Андре.

ДЖЕЙМС АНДРЕ, специальный корреспондент: Переговоры велись несколько недель. Нужно понимать, что состав команды Рафаэля Гросси был предметом сложных дискуссий.
 
На этой фотографии мы видим 14 человек. Один — Рафаэль Гросси. Из оставшихся 13 экспертов двое происходят из стран, которые считаются проукраинскими, двое — из стран, которые считаются пророссийскими. Остальные — инженеры из стран, которые считаются нейтральными или которые не принимали участия в этом конфликте. Что интересно, Франция, по-видимому, будет представлена именно в этой группе специалистов.
 
По словам администрации французского президента, который переговорил ранее с Владимиром Путиным, они отправятся туда, к этой атомной электростанции через украинскую территорию. Это тоже было предметом сложных переговоров, которые длились несколько недель. РФ настаивала, чтобы они проехали через территории, захваченные в рамках военной спецоперации. А украинцы в этом видели способ легитимировать этот «захват».
 
Цель этого визита для инженеров — проверить физическое состояние этой электростанции. Мы знаем, что снаряды падают очень близко от реактора. По некоторым сообщениям, вчера снаряд упал в сотне метров от одного из реакторов, повредив специальное помещение, то есть, возможно, техническое здание. Но мы больше ничего не знаем. 
 
Мы знаем, что в городе Энергодар были значительные разрушения зданий. Также мы знаем, что там были панические настроения в регионе, и населению раздавали таблетки йода на случай, если будут утечки с АЭС. Два-три дня назад говорили, что есть риск выбросов радиоактивных веществ и водорода на электростанции из-за удара, принёсшего повреждения.
 
Так что да, эта инспекция — это важный шаг, Европа опасается, как бы здесь не произошла атомная катастрофа.

Дата выхода в эфир 29 августа 2022 года. 


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