 

Le Monde – энергетический кризис не позволяет Японии отказаться от российского газа

30.08.2022, 5:10, Разное
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Японские компании Mitsubishi и Mitsui под давлением правительства не стали выходить из российского газового проекта «Сахалин-2», пишет Le Monde. Как поясняет газета, власти страны обеспокоены ситуацией с поставками энергии на зиму, поэту не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой в этой сфере, несмотря на санкции.


AP

По инициативе правительства, обеспокоенного поставками энергии на зиму, японские компании Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. по-прежнему участвует в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» , пишет Le Monde. Mitsubishi подтвердила это в пятницу, 26 августа, через несколько дней после Mitsui.

Обе компании подадут заявку, чтобы стать акционерами  компании Sakhalin Energy, созданной 5 августа российскими властями вместо консорциума Sakhalin Energy Investment (SEI), в котором Mitsui владела 10%, а Mitsubishi-12,5 %. Ожидается, что российский  мажоритарный акционер SEI  «Газпром» получит 50 % акций нового оператора. Другой партнёр проекта британская Shell Group в конце февраля объявила о своём намерении выйти из него и продать свою долю в 27,5 %.

О сохранении доли Mitsubishi и Mitsui в «Сахалине-2» стало известно одновременно с объявлением японских покупателей сжиженного природного газа о продлении контрактов на закупку на СПГ на Сахалине на условиях, аналогичных предыдущим. Большинство из компаний заключили договора сроком на десять или даже двадцать лет,  и кое-кто из них сильно зависит от этих соглашений, пишет газета.

И 60 % из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. 97,8% своего СПГ Токио импортирует. 60%  из этого количества идёт на производство электроэнергии; 30% используется для городских нужд.

Этим и объясняется давление со стороны правительства с целью сохранения участия японских компаний в проекте «Сахалин-2» после принятого Москвой одностороннего решения о полном контроле над ним, поясняет издание. Как напоминает газета, Япония ввела санкции в отношении РФ после ввода войск на Украину, но с самого начала исключала выход  из «чрезвычайно важного для энергетической безопасности» страны проекта. В конце июля министр экономики Коити Хагиуда объяснил, что он «добился понимания» от Соединённых Штатов по этому вопросу.

Давление усиливается по мере приближения зимы, поскольку цены на СПГ в Северо-Восточной Азии растут и достигли в пятницу цены в $70,5 за 1 миллионов британских тепловых единиц при поставке в октябре. Это на 23,7% выше тарифов на поставки в сентябре.

«Импорт СПГ в Северо-Восточную Азию, как ожидается, увеличится в течение сентября. Вполне возможно, что цены значительно вырастут после наступления зимы», — считает специалист по СПГ аналитического центра Kpler Рихана Расиди.

Ситуация в Японии обещает быть настолько критической, что  начиная с июля Токио подумывает о принятии закона о сокращении потребления газа в городах, аналогичного существующему механизму экономии электроэнергии, отмечает издание. Министерство экономики может потребовать от семей и предприятий сократить потребление газа  в случае серьёзной нехватки поставок. Что касается электроэнергии,  такой порядок законодательно обязывает потребителей, в первую очередь предприятия, экономить. Нарушителей ждёт штраф в размере до 1 миллионов иен (7310 евро).

 


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