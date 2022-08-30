 

СNBC – запуск лунной миссии «Артемида-1» отложен из-за технических проблем

30.08.2022, 5:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запуск миссии «Артемида-1» был отложен из-за возникших технических проблем, пишет CNBC. Как поясняется в статье, NASA не смогло решить проблему с температурой, выявленную в одном из четырёх двигателей менее чем за два часа до окончания обратного отсчёта.


AP

NASA отложило запуск миссии «Артемида-1» из-за возникших технических проблем, в результате чего дебют ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и долгожданная беспилотная миссия на Луну корабля Orion оказались перенесены на более позднюю дату, пишет CNBC.

Агентство планировало запустить миссию «Артемида-1» со стартовой площадки космического центра имени Кеннеди в течение двухчасового окна запуска, которое открывалось в 8:33 утра по времени Восточного побережья США.

Но NASA не смогло решить проблему с температурой, выявленную в одном из четырёх двигателей, работающих на жидком топливе. Эта проблема была выявлена менее чем за два часа до окончания обратного отсчёта.

В сообщении в блоге NASA говорится, что «инженеры сейчас изучают варианты сбора как можно большего количества данных».

«Ракета и корабль миссии «Артемида-1» находятся в стабильном, безопасном состоянии», — заверили в NASA.

Агентство в понедельник также обнаружило утечку водорода в двигателях и трещину в материале системы тепловой защиты, однако эти проблемы были решены до запланированного окна запуска, говорится в статье.

У NASA есть резервные даты запуска — 2 и 5 сентября, хотя пока неизвестно, будут ли проблемы решены к этому времени, отмечает CNBC.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10.20 / Рязанский чиновник обстрелял из пистолета нагадивших на его машину голубей

24.09.20 / Лукашенко: «Новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента»

15.12.21 / В Санкт-Петербурге открылся музей сосулек

17.01.22 / Домроботники вдовы Градского подозреваются в ограблении

31.03.21 / Будьте готовы стать «цифровым активом» Великой перезагрузки глобалистов

27.07.22 / Московская макаронная фабрика потребует 1,5 миллиарда рублей инвестиций

12.07.22 / Чего испугались немцы? – Личное мнение

20.07.20 / Эмбер Херд вновь обвинила Джонни Деппа в жестокости: “Я боялась, что умру в нашем браке”

05.02.22 / Диана Арбенина показала, какой была на последних месяцах беременности

18.12.20 / Ида Галич намекнула на расставание с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика