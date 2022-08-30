Мнение: О новом ноже прямо в спину… И ты, брат?

И кто бы мог подумать на него такое, а?

Уж сколько денег вложено, сколько клятв услышано, сколько льгот подарено! Но — и он туда же. В «ножевую атаку» на открытую спину. И как раз в тот самый момент, когда #Россия уже почти что превозмогает коварный Запад в адски жёсткой «энергетической войне». Когда вконец очумевшие от запредельных коммунальных счетов «колбасники», «макаронники» и «лягушатники» готовы уже взяться за топоры…

Остаётся утешаться лишь тем, что «нож» — красивый. И специально предназначенный для ускоренной обработки филейных частей.

Не какой-нибудь там уже привычный ятаган. А самая настоящая srpska seča.

Президент Сербии Александр Вучич заявил агентству Reuters, что его страна способна найти альтернативу российским энергоносителям и тем самым закрыть вопрос с дефицитом поставок, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Он специально подчеркнул, что «финансов достаточно», даже если альтернативные покупки обойдутся дороже.

Круто, да?

И это не просто декларации о намерениях.

По словам одного из немногих европейских «друзей Путина», официальный Белград ищет источники «везде, где только может». «Мы будем брать иракскую [#нефть]… Я попытаюсь договориться и с Венесуэлой. Мы готовы брать [энергоносители] откуда угодно. Мы не привередливы», — сказал глава Республики Сербской. По его словам, Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году и увеличила количество газа в хранилищах, до самого высокого уровня. Сейчас там накоплено газа на 60 дней — 607 млн куб. м.

То есть, Александр Вучич не сказал, что без российской нефти его страна не выживет этой зимой. Не призвал к отмене рестрикций на российские энергоносители, даже не попросил расширенных исключений. Напротив, он заявил, что сербы «должны заплатить свою часть цены в этой общеевропейской войне». Иными словами, Сербия не будет ссорится с #ЕС по поводу антироссийских санкций. Напротив, постарается их соблюдать так тщательно, как сможет. И хотя тут можно было бы ехидно заметить, что рассматриваемые «альтернативы» — подсанкционный Иран и обанкротившаяся Венесуэла — та же замена редьки хреном, для России результат всё равно хреновый. От её нефти, как чёрт от ладана, будут бежать даже прикормленные лидеры и ситуативные союзники. Табачок, в общем, врозь…

И что, вероятно, особенно «больно» Кремлю: ведь совсем недавно #Россия сделала Сербии огромную скидку на газ, благодаря которой та будет платить «Газпрому» докризисную цену — около 400 долл. за тысячу куб. м. Это в разы дешевле, чем закупают «голубое топливо» на спотовом рынке другие европейские страны.

Не так чтобы сильно удивило это решение Белграда. Особенно после его «капитуляции» в косовском вопросе. Сказавши «а», нужно и все остальные буквы говорить правильно, вплоть до самой последней. Таков путь… ©

Но и, с другой стороны, шагнул на него Александр Вучич вместе со всей Сербией вовсе не под дулом пистолета. Он выбрал тёмную сторону силы ровно тот вариант, который счёл в текущих обстоятельствах и с учётом всех факторов наиболее приемлемым для своей страны в средне- и долгосрочной перспективе. И это — не сотрудничество с Россией или, скажем, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и прочими химерами начала XXI века, даже если оно кажется сейчас финансово выгодным.

Просто. Практично. Для себя…

Выбор действительно разумных людей.

А что им в состоянии реального и осязаемого предложить нынешний #Кремль?

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