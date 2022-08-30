TV4 – Швеция и Финляндия провели внезапные военные учения у границы с Россией

«Возвращение к старой школе» — на севере Финляндии стартовали внезапные военные учения с участием финской и шведской армий, передаёт TV4. Никто не говорит этого напрямую, но предполагается, что учения нацелены на отражение возможного нападения на Финляндию со стороны России.

Мы летим через Балтийское море на борту шведского самолёта Hercules. Отправляемся на военные учения, которые имеют отчасти и историческое значение. Было много секретности и требований, чтобы мы хранили всю информацию перед поездкой в ​​узком кругу. Цель — Роваярви в Финляндии, где расположен один из крупнейших в Европе полигонов.

Как ты здесь оказался?

СИМОН ОСЛУНД, артиллерист: Я был на работе, а потом получил электронное письмо о предстоящих учениях. Поступил запрос, не хочу ли я принять в них участие.

Симон Ослунд охраняет одно из шведских артиллерийских орудий Archer. В будние дни он работает специалистом по удалению асбестосодержащих материалов в Нючёпинге, а сейчас ещё и офицером по срочному контракту. Три дня назад нежданное письмо пришло на ящик электронной почты, отправленное ему и ещё 800 других шведских военнослужащих. Это был приказ приготовиться к переброске на север. Речь идёт о так называемой необъявленной проверке боеготовности, уникальной по нескольким параметрам: мобилизация была не в Швеции, всем военнослужащим предстояло отправиться в Финляндию и совместно с 1300 финскими солдатами поступить под финское военное руководство.

МИКАЭЛЬ КЛАЭССОН, командир шведской опергруппы: Отдача приказа частям не была известна никому из военнослужащих заранее. Им пришлось без подготовки отправиться в путь.

Сегодня переброска войск превратилась в необъявленные учения по совместной защите Финляндии от нападения именно здесь, в двух часах езды от границы с Россией. Никто не хочет говорить напрямую, что учения нацелены на отражение нападения со стороны России, но здесь отрабатывают уроки спецоперации РФ на Украине.

ПАСИ ВАЛИМЭКИ, командир сухопутных войск Финляндии: Мы вернулись к старой школе. Девять месяцев назад считалось, что войны будущего будут вестись в киберпространстве, что это будут гибридные войны с «хирургической» точностью. Последние несколько месяцев показали, что идёт возвращение к механической и старой школе в той мере, в какой армии имеют значение.

Дата выхода в эфир 29 августа 2022 года.