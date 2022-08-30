Guardian – относятся как к преступникам и экстремистам — от британских полицейских начали требовать сообщать о своих связях с журналистами

Среди британских полицейских руководство распространяет предписание, согласно которому правоохранители должны сообщать своему начальству о своих связях с журналистами, пишет The Guardian. Таким образом, как отмечает издание, получается, что полицейским поручено действовать с представителями СМИ так же, как в случае их общения с осуждёнными преступниками или экстремистами.



AP

В Великобритании руководители полиции распространяют секретный приказ, предписывающий полицейским информировать начальство о своих знакомствах с журналистами-новостниками, пишет The Guardian. То есть, как поясняет издание, британские правоохранители в этом случае должны действовать так же, как они действуют в случае с осуждёнными преступниками или экстремистами.



Эта мера кое-где уже введена в действие и реализуется в соответствии с предписаниями Коллегии полицейских, которая устанавливает стандарты для правоохранительных органов. Причём об этой инициативе, которая претворяется в жизнь в рамках усилий по борьбе с коррупцией, стало известно случайно.

Полицейская инспекция в настоящий момент добивается от лондонской полиции, крупнейшей правоохранительной структуры в Британии, принятия этой меры. Общество редакторов, представляющее интересы газет, и журналисты из Ассоциации репортёров криминальной хроники выступили против этого шага.



В организации Index on Censorship, одной из ведущих групп по защите свободы слова, заявили, что подобная инициатива более характерна для «авторитарных режимов, чем для развитых демократий».



«Index всё больше обеспокоена растущим мнением в британской полиции о том, что журналисты, когда речь заходит о том, можно ли правоохранителям с ними общаться, считаются нечистоплотными или потенциально сомнительными людьми. Свобода СМИ — это основа нашей демократии, и склонность рассматривать репортёров как угрозу, а не как ценность — это то, к чему мы больше привыкли в своей работе в авторитарных режимах по всему миру, а не в странах с развитой демократией», — подчеркнула Рут Смит, исполнительный директор Index on Censorship.

В самой полиции некоторые высокопоставленные лица были удивлены этой мерой и в частном порядке выступили против неё, указывается в статье. Данная инициатива сейчас предположительно находится на рассмотрении, поскольку у полиции уже есть правила для тех, кто передаёт информацию в обмен на взятки.

Представитель Коллегии полицейских, между тем, заявил, что эта мера направлена на «защиту конфиденциальной информации», которая находится в распоряжении полиции и которая может включать в себя сведения о членах общества и полицейских операциях.



От правоохранителей, в частности, требуется «заявлять о любых потенциальных конфликтах интересов, чтобы быть открытыми и прозрачными и чтобы снизить любые риски, которые могут возникнуть».

«Данное полиции предписание не должно мешать здоровым отношениям между полицейскими и СМИ», — заверили в коллегии.

Однако в Обществе редакторов заявили: «Включение журналистов в перечень «лиц, о связях с которыми нужно сообщать», в рекомендацию по борьбе с коррупцией создаёт ложное впечатление, что журналисты стремятся коррумпировать или обманывать, таким образом между этой профессией и теми правонарушениями и непорядочностью, над раскрытием которых работают журналисты, ставится знак равно».

При этом в организации подчеркнули, что «успешные рабочие отношения между полицейской службой и журналистами жизненно важны для обеспечения легитимности полиции в Великобритании».