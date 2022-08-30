Мнение: Неожиданно Горький

Известный блогер Лангобард, он же Сергей Шмидт, выдал на днях некий текст, который сразу мне показался странным пересказом чего-то хорошо знакомого… Текст был о СВОБОДЕ – очень редкая тема в отечественных пабликах, о ней в них почти не говорят. Сергей попробовал объяснить почему:

“К вопросу о том, почему многие околопятилесятилетние люди, не получившие полноценной советской социализации, поддерживают авторитаризм, СВО и все такое.

Давно хотел открыть некоторый секрет этого дела у моих сверстников.

Многие мои сверстники не ценят свободу, потому что…. она у них была. Им просто НЕИНТЕРЕСНО, свобода им неинтересна. Нет в ней никакой привлекательности новизны. Есть уверенность, что они знают про свободу все. Она была у них в количествах, которые никому и не снились, это была свобода в масштабах, которых не было и не будет никогда и ни у кого.

К неинтересности свободы, к её изжитости-пережитости добавляется еще и страх, что со свободной будет так же ужасно, как было. Это не страх раба, который боится свободы (в том числе и потому, что не знает, что это такое), это эмоции человека, который был абсолютно свободным, и хорошо знает, что это такое”.

Текст явно проективный – безусловно, Сергей рассказывает в том числе (или в первую очередь) о себе; но как же он не вспомнил первоисточник? Его ведь даже в школе проходили. Вот он:

«— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся…

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я — видел небо… Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою”.

Зачем же писать прозой в прозе, когда уже есть стихи в прозе ровно о том же?

“это эмоции человека, который был абсолютно свободным, и хорошо знает, что это такое”.