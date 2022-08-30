 

Independent – из-за подорожания энергоносителей почти четверть британцев вообще не намерены включать отопление этой зимой

30.08.2022, 2:25, Разное
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Почти четверть британцев собираются этой зимой вообще не включать отопление из-за резкого роста цен на энергоносители, пишет The Independent со ссылкой на опрос компании Savanta ComRes. При этом 11% респондентов сообщили, что планируют взять кредит под оплату счётов.


AP

Почти каждый четвёртый взрослый британец планируют вообще не включать отопление этой зимой, ожидая, что счета за него «взлетят ракетой», пишет The Independent со ссылкой на опрос консалтинговой компании Savanta ComRes, который был проведён ещё до объявления о предстоящем резком повышении потолка цен на энергоносители.

Опрос, в котором приняли участие более 2 тыс. жителей Соединённого Королевства, показал, что 23% опрошенных этой зимой не намерены вообще включать отопление, причём среди британцев с детьми младше 18 лет этот показатель составил 27%.

А 69% респондентов заявили, что будут меньше отапливать своё жильё.

При этом каждый десятый — 11% опрошенных — сообщил о намерении взять под это дело кредит, а среди родителей с несовершеннолетними детьми о подобных планах заявили 17% респондентов.

Результаты этого опроса, как отмечает The Independent, появились на фоне шокирующих предупреждений о том, что жителей Британии ждёт «ужасная зима», поскольку к октябрю потолок цен на энергоносители для британских домохозяйств должен вырасти на 80% — с 1971 фунта до 3549 фунтов в годовом исчислении.


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