Лаванда с ромашкой или шалфей с мандарином? Как подобрать лучшую комбинацию эфирных масел для ароматерапии и снятия стресса

Когда вы испытываете стресс, ваш разум и тело, кажется, восстают против вас. Раздражительность, беспокойство, депрессия, головные боли и бессонница – все это потенциальные его симптомы. Это также может оказать негативное влияние на вашу центральную нервную и эндокринную системы, а также на ваше сердце, пищеварение и даже мышцы.

Ароматерапия для снятия стресса

Один из способов, которым вы можете помочь уменьшить стресс, – это ароматерапия. “Используйте целебную силу эфирных масел, чтобы сбалансировать ваш разум, тело и дух”, – призывает доктор Мэрилин Вей.

Исследования показали, что определенные эфирные масла, применяемые в ароматерапии, могут способствовать расслаблению и лучшему сну.

Эфирные масла получают из различных частей эфирномасличных растений. При вдыхании молекулы перемещаются от обонятельных нервов непосредственно к мозгу и особенно воздействуют на эмоциональный центр.

Найдите подходящую комбинацию эфирных масел

Известно, что существует несколько эфирных масел, которые помогают снять стресс и беспокойство, в том числе лаванда, бергамот, мандарин, римская ромашка и мускатный шалфей.

“Эфирное масло лаванды обладает анксиолитическими, или успокаивающими, свойствами и хорошо изучено во всем мире”, – поделилась Доун Лэнгли-Брэди, сертифицированный клинический ароматерапевт. Бергамот одновременно успокаивает и заряжает энергией, а также отлично подходит для избавления от подавленных эмоций и успокоения. Мандарин обладает свойствами, снижающими тревожность, и способен помочь при бессоннице и улучшить настроение. Ромашка обладает успокаивающим действием. Мускатный шалфей помогает расслабиться и может обладать антидепрессивными свойствами.

Индивидуальная антистрессовая смесь

Все вышеперечисленные масла хороши для смешивания, что позволяет вам создать индивидуальную антистрессовую смесь, которая понравится именно вам. Смешивание эфирных масел – это очень интересный процесс. Начните с экспериментов с сочетанием эфирных масел, которые вам понравились с самого первого вдоха.

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Эксперты рекомендуют нанести несколько капель каждого из масел, снимающих стресс, которые вы предпочитаете, на полоску бумаги, а затем помахать ею перед носом. Вы можете попробовать полоски в разных комбинациях, пока не найдете ту, которая вам больше всего нравится. Остановитесь, вдохните и позвольте аромату помочь вам сделать выбор. Вы можете хранить свою смесь во флаконе, чтобы использовать ее для ароматерапии в те моменты, когда вам нужно будет избавиться от стресса.

Применение смесей эфирных масел в ароматерапии

Как только вы определитесь со смесью эфирных масел, стресс можно будет снимать с помощью различных средств ароматерапии. При нанесении масла непосредственно на кожу лучше всего разбавить его транспортным маслом, как утверждает Американский колледж медицинских наук. Начните с высокой степени разбавления — 24 капли транспортного масла на четыре капли эфирного. Когда дело доходит до ароматерапии, меньше значит больше!

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Специалистами рекомендуется использовать оливковое, жожоба или кокосовое масло в качестве масла-носителя, если вы будете втирать его в кожу массирующими движениями.

Аксессуары для ароматерапии – хороший способ сохранить преимущества вашего масла для снятия стресса при себе. Браслеты, ожерелья, подвески, цепочки, автомобильные диффузоры и другие приспособления изготовлены из специальных материалов, которые впитывают эфирную смесь и сохраняют запах в течение всего дня.

Самый быстрый способ изменить свое настроение – это приятный аромат, поэтому эфирное масло – отличный способ уменьшить беспокойство и способствовать расслаблению.